(CNN) – Una guitarra eléctrica destrozada y firmada por el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain, se vendió por casi 10 veces su valor estimado.

La Fender Stratocaster negra, para zurdos, se subastó por US$ 595.000 en el Hard Rock Cafe de Nueva York durante el fin de semana.

El instrumento encabezaba una subasta de tres días de piezas de la historia del rock.

La guitarra, que se volvió a reensamblar, pero no se puede tocar, estaba valorada inicialmente entre US$ 60.000 y US$ 80.000.

La popularidad de Nirvana se disparó con su segundo álbum, “Nevermind”. Publicado en septiembre de 1991, el disco había vendido más de un millón de copias en EE.UU. a finales de ese año. En 1992, alcanzó el número 1 de la lista Billboard 200 y permaneció 472 semanas en ella.

En 1994, Cobain se suicidó en la cima de su fama, con solo 27 años.

Según Julien’s Auctioneers, que organizó la venta, Cobain destrozó la guitarra “durante la época seminal del Nevermind de Nirvana”, aunque no se dieron detalles concretos.

El instrumento roto está firmado con tinta plateada por los tres miembros de la banda: Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl.

Cobain también escribió un mensaje en él para su amigo y compañero Mark Lanegan, de Screaming Trees, fallecido el año pasado: “¡Hijos de Mark! Con amor, tu amigo, Kurt Kobain / Washed up rockstar”.

En la placa del mástil de la guitarra están grabadas las palabras “Boddah Lives”, en referencia al amigo imaginario de la infancia de Cobain.

También se subastó una lista de canciones de Nirvana, escrita a mano con bolígrafo rosa por Grohl para el concierto del 17 de abril de 1991 en el OK Hotel de Seattle, Washington. Fue el debut de la banda con su gran éxito “Smells Like Teen Spirit”.

La lista de canciones se vendió por US$ 50.800, 12 veces más que la estimación original de US$ 4.000. La subasta también contó con un póster de gran tamaño para el álbum “Nevermind”, que se vendió por US$ 10.400, así como artículos de muchos otros músicos famosos, como Elvis Presley, los Beatles, Freddie Mercury y Amy Winehouse.

En 2020, la guitarra que Cobain tocó durante su actuación de 1993 en “MTV Unplugged” se convirtió en la más cara jamás vendida en una subasta, con un precio de US$ 6 millones. La guitarra era una Martin D-18E de 1959 y fue la protagonista del famoso concierto de Nirvana en Nueva York, cinco meses antes de la muerte de Cobain.

Y otra de las guitarras de Cobain ocupó el segundo puesto en una subasta el año pasado, cuando el instrumento que Cobain tocó en el vídeo de “Smells Like Teen Spirit”, una Fender Mustang de 1969, se vendió por US$ 4,5 millones.