Cultura Viña 2026

Gloria Estefan: ¿La carta con más opciones para ganar la Gaviota de Platino en Viña 2026?

Por CNN Chile

22.02.2026 / 21:42

{alt}

La cantante cubanoamericana, que regresa tras 43 años, supera las tres décadas de trayectoria exigidas, pero su única visita previa fue en 1983 con Miami Sound Machine. ¿Logrará conmover al público para obtener el máximo galardón?

En la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar 2026, el nombre de Gloria Estefan emerge como el principal candidato para recibir la Gaviota de Platino.

El decreto municipal 1530 exige dos condiciones excluyentes: al menos 30 años de carrera y un “vínculo íntimo y recíproco con el Festival”. La cantante cubanoamericana cumple sobradamente el primer requisito, con más de cuatro décadas de trayectoria.

El desafío del vínculo festivalero

Sin embargo, su conexión con la Quinta Vergara es prácticamente inexistente: Estefan solo actuó en 1983 con Miami Sound Machine y regresa después de 43 años, lo que debilita el segundo criterio.

A diferencia de otros artistas como Mon Laferte —que posee arraigo pero no los 30 años de carrera—, la intérprete de “Conga” parte en desventaja en el aspecto emocional.

La decisión final dependerá de la petición del público y la evaluación de la Dirección del Festival, que deberá sopesar si la magnitud de su carrera puede suplir la falta de historia con el certamen. Su presentación de esta noche será clave para inclinar la balanza.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Cultura Matteo Bocelli asistió a misa en Viña del Mar antes de su show en el festival: "El Señor viene antes que cualquier cosa"
"Fome y más de lo mismo": Kramer no logra conquitar al público de redes sociales con su rutina en Viña 2026
Carolina Arregui lidera emotivo homenaje a Tito Noguera en la primera noche del Festival de Viña 2026
El mensaje a José Antonio Kast durante la rutina de Bombo Fica en el Festival de Comedia
"Ustedes hoy son mi país": Gloria Estefan emociona en Viña 2026 con "Cuba Libre", subiendo a José Antonio Neme al escenario
Un monstruo rendido le brinda a Gloria Estefan las gaviotas de plata y oro en Viña 2026