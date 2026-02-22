Gloria Estefan: ¿La carta con más opciones para ganar la Gaviota de Platino en Viña 2026?

La cantante cubanoamericana, que regresa tras 43 años, supera las tres décadas de trayectoria exigidas, pero su única visita previa fue en 1983 con Miami Sound Machine. ¿Logrará conmover al público para obtener el máximo galardón?

En la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar 2026, el nombre de Gloria Estefan emerge como el principal candidato para recibir la Gaviota de Platino.

El decreto municipal 1530 exige dos condiciones excluyentes: al menos 30 años de carrera y un “vínculo íntimo y recíproco con el Festival”. La cantante cubanoamericana cumple sobradamente el primer requisito, con más de cuatro décadas de trayectoria.

El desafío del vínculo festivalero

Sin embargo, su conexión con la Quinta Vergara es prácticamente inexistente: Estefan solo actuó en 1983 con Miami Sound Machine y regresa después de 43 años, lo que debilita el segundo criterio.

A diferencia de otros artistas como Mon Laferte —que posee arraigo pero no los 30 años de carrera—, la intérprete de “Conga” parte en desventaja en el aspecto emocional.

La decisión final dependerá de la petición del público y la evaluación de la Dirección del Festival, que deberá sopesar si la magnitud de su carrera puede suplir la falta de historia con el certamen. Su presentación de esta noche será clave para inclinar la balanza.