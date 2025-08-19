Cultura conciertos

Gilberto Gil en Chile 2025: Fecha, lugar, venta de entradas y detalles de su gira de despedida

Por CNN Chile

19.08.2025 / 12:35

"Tempo Rei" será un espectáculo con banda en vivo compuesta en su mayoría por familiares del artista, que recorrerá la historia musical y social de Gilberto Gil, desde el tropicalismo hasta su rol como ministro de Cultura de Brasil.

Gilberto Gil, reconocido cantante y compositor brasileño, confirmó su regreso a Chile como parte de Tempo Rei, gira con la que pone fin a más de seis décadas de trayectoria musical.

El concierto se realizará el 4 de noviembre en el Movistar Arena.

Con más de 70 discos publicados y nueve premios GRAMMY, Gil se ha consolidado como una figura central en la música popular brasileña.

Su propuesta artística ha fusionado géneros como rock, reggae, samba, bossa nova y MPB, además de ser uno de los impulsores del tropicalismo junto a Caetano Veloso y Gal Costa.

A lo largo de su carrera, el artista ha transitado por múltiples etapas: desde sus inicios con el acordeón en los años 50 hasta convertirse en un referente mundial.

También ha sido un agente de cambio político y cultural, ocupando el cargo de ministro de Cultura de Brasil, rol desde el cual impulsó políticas públicas de acceso al arte.

Su legado incluye canciones como Aquele Abraço (emblema de resistencia frente a la dictadura militar) y Andar com Fé, junto a clásicos como Esperando na Janela, Drão, Refazenda, Palco y Expresso 2222.

La gira Tempo Rei, en tanto, repasa su historia musical y personal, abordando también su encarcelamiento durante la dictadura brasileña, su compromiso social y su visión innovadora sobre el futuro cultural y digital, reflejada en canciones como Pela Internet.

El espectáculo contará con una gran banda integrada en su mayoría por miembros de su familia, y propone una experiencia inmersiva en torno al concepto del tiempo, uno de los ejes temáticos recurrentes en la obra de Gil.

Coordenadas

Fecha: 4 de noviembre de 2025
Lugar: Movistar Arena, Santiago
Entradas: A la venta desde el jueves 21 de agosto, al mediodía, por Puntoticket

