NIA, la española ganadora a mejor intérprete en Viña 2025 cuenta qué cosas no le gustaron en su paso por el festival

La española de 31 años contó en el programa La Revuelta que cada vez que nombraban España en el certamen "hablaban como si fuésemos subnormales".

La ganadora a mejor intérprete en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025, NIA, recordó su paso por el certamen internacional.

La española de 31 años asistió al programa La Revuelta de RTVE, donde apareció con pijama, tras prometer que si se hacía de la gaviota de plata, iría con su ropa de dormir.

En medio de la conversación, la cantante recordó cómo fue el trato en su paso por la Ciudad Jardín, y contó que si bien la experiencia fue gratificante durante la semana que estuvo en territorio nacional, hubo “una cosa que no me gustó mucho”.

“Cada vez que nombraban España hablaban como si fuésemos subnormales”, dijo, y explicó que ella no pronuncia la letra “s” debido a su acento canario.

Por ejemplo, cuando la presentaban para que interpretar su canción “Caminito de lamento” hablaban de “Esssspaña”. “Yo decía por qué me nombran así ‘Esssspaña'”.

Otra de las cosas que contó es que cuando le preguntaban de qué país es y ella respondía de España, le replicaban diciéndole “y olé”.

“Yo no entendía muchas cosas que me decían, decía ‘por qué me están hablando así, si no somos tontos, qué pasa’, pero bueno, me llevé la gaviota, me la traje a España”, comentó entre risas.