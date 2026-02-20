Gala del Festival de Viña 2026 en vivo: Galería de imágenes de la alfombra roja

En la previa del inicio del Festival de Viña 2026, la alfombra roja vuelve a concentrar a jurados, artistas, animadores e invitados del mundo del entretenimiento. Sigue aquí la galería con imágenes del paso de los asistentes por la Gala de Viña 2026.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 reúne este viernes a figuras del espectáculo, la música, la televisión, el deporte y las redes sociales en una de las actividades de antesala más visibles del certamen.

Como cada año, la alfombra roja reúne tanto a rostros ligados directamente a esta edición del certamen, como jurados, artistas invitados y animadores, como a otras personalidades del mundo del entretenimiento que participan de la cobertura y de las actividades paralelas.

El evento, realizado en la previa del inicio de las competencias y shows de la Quinta Vergara, funciona como una vitrina de apertura de la semana festivalera y se realiza en el Sporting Club de Viña del Mar, recinto que vuelve a ser sede de la llamada “noche cero” del festival.

En esta galería, revisa algunas de las postales que dejó la alfombra roja de la Gala de Viña 2026, con imágenes de los invitados que desfilaron en la jornada.

En desarrollo…