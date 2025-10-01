Frankenstein: Netflix publica tráiler de la película de Guillermo del Toro, con Jacob Elordi y Oscar Isaac

La nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ya presentó su primer adelanto. El filme contará con Jacob Elordi como la icónica criatura, Oscar Isaac en el rol del Dr. Victor von Frankenstein, Mia Goth como Elizabeth Lavenza y Christoph Waltz como Septimus Pretorius.

Ya está aquí el primer vistazo en video a lo que FRANKENSTEIN.

La nueva película basada en el clásico literario de Mary Shelley llega bajo el lente de Guillermo del Toro (El laberinto del fauno, La forma del agua), director tres veces ganador del Óscar.

El elenco principal está conformado por Jacob Elordi (como el monstruo), Oscar Isaac (Victor von Frankenstein), Mia Goth (Elizabeth Lavenza) y Christoph Waltz (Septimus Pretorius).

Llegará a cines seleccionados de Europa y Norteamérica el 17 de octubre.

Su estreno mundial, en tanto, está programado en Netlix para el próximo 7 de noviembre.

“Un científico brillante, pero egocéntrico, da vida a una criatura en un monstruoso experimento que finalmente conduce a la perdición tanto del creador como de su trágica creación”, narra la sinopsis oficial.

Mira aquí el primer tráiler oficial de FRANKENSTEIN