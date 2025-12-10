Fluvial 2025: Valdivia se transforma en el epicentro de la música y la industria creativa del Cono Sur

Del 10 al 14 de diciembre, la ciudad fluvial celebra su novena edición con más de 40 conciertos, delegaciones de 10 países y una inédita expansión hacia Panguipulli.

Desde este martes y hasta el próximo domingo, Valdivia vuelve a posicionarse como uno de los ejes musicales más importantes de la región con el inicio de Fluvial 2025. El evento reúne lo más destacado de la nueva música chilena, conferencias de industria y experiencias de turismo creativo.

La programación artística de este año promete diversidad con más de 40 showcases distribuidos en cuatro sedes —incluyendo el Teatro Regional Cervantes y la emblemática Motonave Neptuno—. Entre los artistas más esperados figuran Drefquila, Solar, Candelabro, chicarica y Dinastía Moon, quienes compartirán cartel con invitados internacionales como Laila Al Habash (Italia) y Shauit (Canadá).

Más allá de los conciertos, Fluvial se consolida como una plataforma de negocios clave. El encuentro recibe a 300 delegados profesionales y representantes de mercados como Alemania, Reino Unido, Brasil y EE.UU. Este año, los ejes temáticos destacan por la innovación: un módulo MusicTech fortalecido con expertos en Inteligencia Artificial, paneles sobre sostenibilidad y nuevas alianzas con entidades como el Banco Santander y FIC Polo Creativo Los Ríos.

Novedades territoriales Por primera vez en su historia, el festival extenderá sus fronteras el domingo 14 de diciembre hacia Panguipulli. En alianza con el Teatro Educativo de las Artes, se realizará el ciclo “El Encuentro del Águila y el Cóndor”, enfocado en la música de Primeras Naciones, cerrando una edición que busca conectar creatividad, naturaleza y desarrollo territorial.