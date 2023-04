(CNN) – La Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles está revisando las denuncias de agresión sexual contra el actor Armie Hammer, según pudo saber CNN.

“Puedo confirmar que LAPD ha presentado un caso sobre Armie Hammer a LADA. El asunto está actualmente bajo revisión”, dijo a CNN la directora de comunicaciones de la oficina, Tiffiny Blacknell.

CNN se ha comunicado con Hammer para hacer comentarios.

Si bien el portavoz del fiscal de distrito no especificó la identidad del denunciante o denunciantes, se sabe que Hammer está bajo investigación por agresión sexual desde febrero de 2021, luego de que una mujer lo acusó de violarla en 2017.

Hammer no ha sido acusado en el caso y ha negado haber actuado mal, y en ese momento dijo a través de su abogado que la acusación era “escandalosa” y que sus interacciones con la mujer y otras parejas han sido “completamente consensuadas, discutidas y acordadas de antemano y mutuamente participativas”.

En marzo de 2021, la abogada de Los Ángeles, Gloria Allred, presentó a su cliente de 24 años, identificada solo como Effie, quien dijo que Hammer la violó.

“Estoy severamente traumatizada por Armie. Me disgusta que no se haga responsable de lo que me hizo y que haya recurrido a atacarme”, dijo Effie en un comunicado a CNN el lunes. “Armie no tiene remordimientos. Continúa causando dolor y no creo que haya cambiado en absoluto“, decía el comunicado.

Effie, que vivía en Europa, dijo en 2021 que tuvo una relación romántica e íntima intermitente con Hammer de 2016 a 2020. Tenía 20 años cuando conoció a Hammer en Facebook y “se enamoró de él al instante”, dijo. Afirmó que Hammer a menudo ponía a prueba su devoción por él y empujaba sus límites. A medida que pasaba el tiempo, supuestamente se volvió “cada vez más violento”, dijo Effie.

“Él abusó de mí, mental, emocional y sexualmente“, dijo durante la conferencia de prensa en ese momento.

Effie acusó a Hammer de violarla violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles el 24 de abril de 2017. Dijo que cometió actos de violencia contra ella, a los que ella no dio su consentimiento, como supuestamente golpearle los pies con una fusta. Le dolió caminar durante la próxima semana, dijo Effie.

“Pensé que me iba a matar“, dijo. Además, señaló que ha vivido con miedo de él y trató de descartar sus acciones hacia ella como una “forma retorcida de amor”. Effie dijo que incluso perdió interés en vivir debido a lo que alega que le sucedió.

En una entrevista con Air Mail en febrero, Hammer dijo que obtuvo el consentimiento durante cada etapa de sus encuentros sexuales. “Cada cosa se discutió de antemano“, dice. “Nunca le he empujado esto a alguien inesperadamente. Nunca”, dijo Hammer.

Hammer también le dijo a Air Mail que tenía un “estilo de vida muy intenso y extremo“.

“Recogía a estas mujeres, las metía en este torbellino de viajes, sexo, drogas y grandes emociones volando alrededor, y luego, tan pronto como terminaba, las dejaba y pasaba a la siguiente mujer, dejando a esa mujer sintiéndose abandonada o utilizada“, le dijo a Air Mail.

Una docuserie reciente de Discovery+, House of Hammer, ha vuelto a poner en los titulares las denuncias de abuso sexual por parte de Hammer. Al igual que CNN, Discovery+ es parte de Warner Bros. Discovery.