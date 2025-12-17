Finn Wolfhard de Stranger Things dirige videoclip animado de George Harrison como homenaje personal

El actor de "Stranger Things" rinde tributo al Beatle con una pieza en stop-motion que explora los jardines de la casa del músico, Friar Park.

El actor y músico Finn Wolfhard debutó como director de videoclips al frente del proyecto para ‘Give Me Love (Give Me Peace On Earth)’, el clásico de 1973 del ex Beatle George Harrison.

El video, una animación en stop-motion creada cuadro por cuadro por un equipo de 20 artistas, transporta a los espectadores por los jardines de Friar Park, la finca privada del músico. La obra incluye referencias a la carrera de Harrison y es un homenaje a su amor por la jardinería.

Un proyecto con el respaldo familiar

Dhani Harrison, hijo del legendario músico, fungió como productor ejecutivo y expresó su total aprobación: “A mi papá le habría encantado esto”. Sobre Wolfhard, añadió que es “la persona perfecta para dirigir un video para mi papá”. Por su parte, Wolfhard declaró que “George Harrison ha sido y seguirá siendo una gran inspiración para mí”.

Según reportó NME, el video es una colaboración entre los estudios canadienses Nobody Told Me Studios y Tye Down Pictures.