Fifth Harmony se vuelve a reunir con show sorpresa en concierto de los Jonas Brothers

Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui volvieron a compartir escenario. La aparición se dio siete años después de su pausa como grupo, con una puesta en escena sorpresa durante un concierto de los Jonas Brothers en Dallas, Estados Unidos.

Lo que hasta hace poco parecía solo un rumor se hizo realidad: Fifth Harmony volvió a reunirse en los escenarios.

El icónico grupo femenino sorprendió a miles de fanáticos al presentarse de manera inesperada durante un concierto de los Jonas Brothers en Dallas, Texas, marcando así su primer show conjunto desde 2018.

La aparición, que generó una ola de reacciones en redes sociales, tuvo como protagonistas a Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui, quienes interpretaron algunos de sus mayores éxitos, incluyendo Worth It y Work From Home.

Vestidas de negro y acompañadas de una puesta en escena llena de luces y coreografías.

Where were you on August 31, 2025? Thank you @jonasbrothers for having us. Felt amazing to be back 💖 pic.twitter.com/nNsY3lmJ8u — Fifth Harmony (@FifthHarmony) September 1, 2025

La presentación se realizó sin la participación de Camila Cabello, quien dejó la banda en 2016 para seguir su carrera solista.

¿Podría tratarse de un reencuentro definitivo?

Horas antes del concierto, la cuenta oficial de Fifth Harmony en X (antes Twitter) había encendido las especulaciones publicando el hashtag #FifthHarmonyFollowSpree, algo que los seguidores interpretaron como un guiño a un posible anuncio.

Tras su actuación, la agrupación compartió en redes un mensaje agradeciendo a los Jonas Brothers y a sus seguidores.

“Gracias, Jonas Brothers, por recibirnos. Se sintió increíble estar de vuelta”.

El grupo también estrenó un nuevo logo, reforzando las sospechas de que este reencuentro podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Formadas en 2012 durante la edición estadounidensen del programa The X Factor, Fifth Harmony alcanzó fama mundial con su disco debut Reflection (2015)