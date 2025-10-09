FIDOCS confirma regreso e inicia venta de abono general

El Festival Internacional de Documentales de Santiago anunció cuándo se lleva a cabo la edición número 29 del evento, los ejes programáticos y el valor de las entradas.

Este jueves fue confirmada una nueva edición de FIDOCS, principal espacio de difución, encuentro y competencia del cine documental de Chile y de Latinoamérica.

Esta versión, la vigésimo novena del festival de documentales, contará con una función al aire libre en el Paseo Bulnes y exhibiciones en las cuatro sedes principales que son el CEINA, la Universidad Mayor, la Sala Cine Centro de Extensión UC y la Cineteca Nacional de Chile.

FIDOCS 29 llega con sus tres competencias oficiales: la nacional, con realizadores chilenos presentando estrenos; la internacional, con películas inéditas fuera del círculo comercial; y la nacional de cortos emergentes, dedicada a impulsar nuevos talentos estudiantiles. Asimismo, el jurado joven dará el premio a la Mejor Ópera Prima.

Los ejes programáticos de este año incluyen Focos, que aborda temas contingentes a través de la mirada de cineastas contemporáneos; Funciones especiales, con obras de directores consagrados; y Ventana Docudays UA, una muestra dedicada al Festival Internacional de Derechos Humanos de Ucrania.

“A lo largo de su historia FIDOCS se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y formación en torno al cine de lo real, dialogando de forma urgente con el presente y aventurándose a pensar el futuro. Ad portas de sus 30 años, estamos muy felices de ver cómo la audiencia ha ido manteniéndose, renovándose y creciendo, formando una verdadera comunidad de pensamiento crítico que si bien tiene su corazón en el cine, va más allá de la cinefilia”, comentó Antonia Girardi, directora artística del festival.

Por su parte, Martín Castillo, director de programación, agregó que “el recorrido de este año se adentra en el cine de lo real entendido como un campo expandido, donde lo íntimo, lo político y lo imaginario se entrecruzan para abrir preguntas sobre cómo habitamos el presente y cómo imaginamos el futuro”.

Cuándo se realiza el FIDOCS 2025

El Festival Internacional de Documentales de Santiago celebra su versión número 29 entre el 19 y el 26 de noviembre en sus cuatro sedes.

Venta de entradas

Ya se encuentra disponible el abono general, que incluye acceso a todas las películas de la programación, el bolso oficial del festival y descuentos en comercio asociado.

Este abono se puede adquirir a través de fidocs.cl por $20.000.