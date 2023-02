En algunas de las presentaciones que han pasado por el Festival de Viña del Mar, el nombre de las canción ha sido más popular que su propio intérprete.

Se trata de los denominados “One hit wonder“, y si bien a lo largo de la historia hay artistas que han logrado consagrarse con varios éxitos, otros solo han logrado tener uno.

El certamen más importante de América Latina ha sabido de varios de estos, algunos con espectáculos muy peculiares, como el lujo de show que presentó en 1984 Andy Gibb, el menor de los Bee Gees, que por aquel entonces buscaba una carrera solista.

“Estaría como en un límite porque hizo algunas cosas al alero de sus hermanos y hay que recordar que vino en años en que no había tantos recursos para el festival”, asegura Ricardo Martínez, escritor y docente UDP.

Situación similar enfrentó la banda austriaca Opus, que se presentó ante el “Monstuo” con su éxito Life is life. “Muchas veces se tiende a extender la canción como fue su caso”, explica Jose Luis Godoy de Radio Activa.

Pero una de las situaciones más insólitas del evento viñamarino ocurrió en 1997, cuando No Mercy cantó Where do you go en inglés, luego con una intro acústica que duró dos minutos y posteriormente la repitieron en un bis pero esta vez traducida al español.

Pocos años después, cuando apenas comenzaba el año 2000, el show de Lou Bega no alcanzó a durar media hora. Estuvo 25 minutos en los que cantó dos veces Mambo N°5, abarcando prácticamente la mitad del espectáculo. Mientras que Melody y su contagiosa canción El baile del Gorila aterrizaron en la Quinta Vergara en el 2002.

Y en la historia más reciente, Yandar y Yostin quedaron en la retina de la ciudadanía con sus tres versiones de Pajaritos en el Aire del año 2014. En tanto, Carlos Rivera llegó a Viña para presentar la canción principal de la película Coco.

Canciones inmortales, algunos shows bizarros y otros temas que tuvieron su revancha cuando volvieron al inconsciente popular para inspirar a otros. Esa es la gracia que tiene tener un himno, coro o melodía irresistible para todos, a veces tanto que incluso puede llevar a su creador al festival.