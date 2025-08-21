Festival Ruidograma reúne a la escena independiente en Matucana 100

Además de los conciertos, el festival incluirá una feria cultural con la presencia de sellos discográficos, editoriales y fanzines, pensada como un espacio de encuentro e intercambio para la comunidad artística independiente.

El próximo 12 de septiembre se realizará en la explanada y espacio huerta de Matucana 100 la primera edición de Ruidograma Radar de Bandas un festival orientado a visibilizar la escena independiente y las nuevas generaciones de la música alternativa.

El encuentro tendrá como invitados principales a A Place to Bury Strangers, banda estadounidense referente del noise rock y shoegaze que debutará en escenarios chilenos, y al proyecto local Asia Menor. También participarán Talismán y Adelaida, con propuestas que recorren el post-punk, la psicodelia y el noise pop.

Además de los conciertos, el festival incluirá una feria cultural con la presencia de sellos discográficos, editoriales y fanzines, pensada como un espacio de encuentro e intercambio para la comunidad artística independiente.

Ruidograma busca consolidarse como un espacio transversal, abierto a públicos diversos y a propuestas que no suelen estar en los circuitos masivos, combinando música en vivo con instancias de difusión cultural.