Festival Internacional de Cine de Valdivia 2025: Todo sobre su 32ª edición y programación oficial

El FICValdivia celebra su 32ª edición con una variada programación, homenajes al cine chileno y nuevas secciones que conectan tradición y vanguardia.

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) dio a conocer los detalles de su 32ª edición, que se llevará a cabo entre el 13 y el 19 de octubre del presente año.

La programación del aclamado certamen chileno supera las 240 películas, reuniendo a destacados exponentes del séptimo arte provenientes de diversos países. Con el paso de los años, el festival se ha consolidado como uno de los eventos cinematográficos más importantes de Latinoamérica, ofreciendo una cuidada selección de cine nacional e internacional que incluye tanto a realizadores consagrados como a nuevas promesas.

Fundado por la Universidad Austral de Chile y gestionado por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, el festival se realiza en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y Codeproval. Además, cuenta con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el apoyo del Comité de Fomento Los Ríos – Corfo.

Novedades del Festival de Cine de Valdivia

Los homenajes de esta edición estarán centrados en el cine chileno, destacando el tributo a Ignacio Agüero por su obra Cien niños esperando un tren, que conmemora los 40 años del primer taller de cine realizado por Alicia Vega. También se celebrarán los 50 años del estreno de Diálogos de exiliados, de Raúl Ruiz.

Entre las novedades del festival se encuentra la presentación de 12 grandes estrenos del cine contemporáneo, con filmografías de reconocidos autores como Hong Sangsoo, Lav Diaz y Kaouther Ben Hania, ganadora en el Festival de Venecia.

Asimismo, el FICValdivia incorpora nuevas secciones, como el ciclo VHS Erótico, con especial énfasis en el cine argentino, y VHS Animé, que recopila clásicos del cine japonés en formato de videocassette, entre ellos Metrópolis. Estas instancias buscan ofrecer una experiencia nostálgica que conecte a nuevas y antiguas generaciones con la historia del formato analógico.

La venta de abonos e inscripciones para asistir al festival ya se encuentra disponible, con valores que van desde $15.000 hasta $30.000 pesos. Los boletos pueden adquirirse de forma presencial en la boletería del Teatro Regional Cervantes de Valdivia, entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre.