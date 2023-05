Fauna Primavera anunció una nueva versión del festival en colaboración, por primera vez, con la productora Lotus, programada para el mes de noviembre.

El evento de música se llevará a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de noviembre.

A través de un comunicado, se informó que esta décima versión “regresa más grande y fuerte”, ofreciendo una parrilla de artistas nacionales e internacionales, manteniendo su sello vanguardista con clásicos y cultos de la música indie, así como estilos alternativos como el folk, la electrónica y la música experimental.

“Serán dos días de música para disfrutar de grandes actuaciones de bandas nacionales e internacionales, brindando espectáculos de primer nivel a miles de asistentes y siendo una parada imprescindible cada año”, destacó en el comunicado.

¿Nos echaban de menos? Nosotros, la verdad: ¡Pues! obvio que claro que sí 😏

Ya son 10 ediciones. ¡Toda una vida! 💥

🗓️ Anota: 24 y 25 de noviembre de 2023.

🤝 Nos vemos en conjunto con nuestros amigos de @lotusmusica 🤝#FaunaPrimavera pic.twitter.com/LExl6FjXt1 — Fauna Primavera (@FaunaPrimavera) May 18, 2023

¿De qué se trata el Festival Primavera Fauna?

La primera versión del festival tuvo lugar el 5 de noviembre de 2011 y presentó una variedad de estilos musicales, pero con el tiempo se hizo conocido principalmente como un festival de indie rock.

En sus nueve ediciones anteriores, han participado artistas nacionales e internacionales como Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr, M.I.A, Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe.

En cuanto a la preventa, valor de las entradas y lugar del evento, pronto se darán a conocer más detalles.