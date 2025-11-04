Festival de Olmué 2026: Conoce fechas, artistas y precio de entradas

La parrilla incluye a Myriam Hernández, Gepe, Américo y Ráfaga entre los números estelares.

Este martes 4 de noviembre, Televisión Nacional de Chile (TVN) anunció a través de su cuenta de Instagram la parrilla oficial de artistas que se presentarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026, evento que contará con cuatro noches dedicadas a la música y el humor nacional.

Parrilla de Artistas

La jornada inaugural estará encabezada por Myriam Hernández, quien será la encargada de abrir el certamen junto a la cantante Nicole y el comediante Paul Vásquez, integrante de la recordada dupla humorística Dinamita Show.

La segunda noche tendrá al argentino Luck Ra como figura principal, acompañado por la rutina del humorista Erwin Padilla y el cierre musical a cargo de Alanys Lagos + Toly Fu. En tanto, la tercera jornada presentará a Américo y Gepe, con el humor de León Murillo. Finalmente, la cuarta noche contará con las actuaciones de Ráfaga y Entramares, quedando aún por confirmar el número de humor que cerrará el festival.

Venta de entradas y fechas

El Festival del Huaso de Olmué 2026 se realizará entre el 15 y el 18 de enero en el tradicional escenario del Parque El Patagual. Las entradas ya están disponibles a través de PuntoTicket, con valores que fluctúan entre los $71.000 y $98.000, dependiendo de la ubicación.