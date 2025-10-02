Festival de la Cultura Vitacura 2025: Actividades gratuitas de arte, cine, música y teatro este 24 y 25 de octubre

The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?
El esperado nuevo disco de la anfitriona del "Eras Tour" incluirá 12 canciones e incluirá una colaboración con Sabrina Carpenter.
La comuna de Vitacura realizará su primer Festival de la Cultura con acceso gratuito. Serán dos jornadas con destacados exponentes, como Federico Assler (Premio Nacional de Artes Plásticas 2009) y la actriz Patricia Rivadeneira, además de muchas sorpresas. Revisa aquí toda la programación del evento.
La llegada de la primavera trae diferentes eventos para disfrutar, y las tardes pueden ser una oportunidad para sumergirse en el arte. Un panorama imperdible y gratuito es el primer Festival de la Cultura de Vitacura, que ofrecerá charlas, teatro, cine, talleres, música, exposiciones y muchas sorpresas.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, destacó que: “Con este festival buscamos ofrecer un espacio donde la cultura se viva y se convierta en inspiración para nuevas ideas. Más de 30 figuras relacionadas con el mundo del arte, teatro, filosofía, cine, historia y letras forman parte de un proyecto que acerca la cultura a nuestros vecinos y nos motiva a imaginar juntos.”
Viernes 24 de octubre
11:00 hrs – Lo Matta Cultural: Conferencia El cerebro que nos hace humanos, a cargo del fundador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y exministro de Ciencias, Andrés Couve.
13:00 hrs – Biblioteca de Vitacura: Conversatorio El arte de escribir con Carla Guelfenbein (Premio Alfaguara) y Pablo Simonetti.
16:00 hrs – Museo Ralli: Ciclo de cine dedicado a grandes artistas, con el documental El joven Picasso con el destacado historiador y académico Enrique Solanich.
17:00 hrs – Lo Matta Cultural: Poesía: el otro pensar de Chile, con Cristián Warnken.
17:00 hrs – Sala Multiuso, Casa Monumento Nacional (1984): Charla Niños y pantallas, con Carolina Pérez Stephens.
19:00 hrs – Museo Ralli: Documental Cézanne. Retratos de una vida con Solanich.
20:00 hrs – Centro Cívico Parque Bicentenario: Inauguración oficial con la obra de teatro A los pies del árbol, dirigida por Manuela Oyarzún e interpretada por Patricia Rivadeneira.
Sábado 25 de octubre
09:00 a 12:00 hrs – Cerro El Carbón: Senderismo cultural.
09:00 hrs – Municipalidad de Vitacura: Recorrido patrimonial por Vitacura, guiado por Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman.
11:00 hrs – Invernadero Lo Matta Cultural: Taller de huerto y compostaje.
12:00 hrs – Museo Ralli: Inauguración de la muestra fotográfica y textil Del norte al mundo, de Angelito Peñaranda, Mana Castillo y Pablo Valenzuela.
13:00 hrs – Museo Ralli: Conversatorio con los artistas sobre la muestra y sus proyecciones internacionales.
12:00 hrs – Sala Vitacura: Obra teatral familiar El gran carnaval del jardín, por la compañía OtroArte.
16:00 hrs – Invernadero Lo Matta Cultural:Taller de Huerto II: Multiplicación de hortalizas y plantas ornamentales.
18:00 hrs – Concierto y obra familiar: Elisa Zulueta y la banda Otra Otra
18:00 hrs – Lo Matta Cultural: Conversatorio entre Federico Assler (Premio Nacional de Artes Plásticas 2009) y Emilio De la Cerda.
La directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura, Juanita Mir, comentó: “Reunir en Vitacura a figuras como Cristián Warnken, Federico Assler, Pablo Simonetti, Carla Guelfenbein y Manuela Oyarzún, entre tantos otros, es un privilegio que refleja la riqueza de nuestro panorama cultural. Este festival ha sido diseñado con una selección rigurosa de voces y miradas, fruto de un trabajo exhaustivo de toda la Corporación Cultural de Vitacura, convencidos de que la cultura es clave para comprendernos como sociedad y proyectarnos hacia el futuro. Arte, teatro, música y naturaleza estarán presentes en distintos espacios de la ciudad.”
Más información: www.vitacuracultura.cl/fcv
Ver esta publicación en Instagram
El esperado nuevo disco de la anfitriona del "Eras Tour" incluirá 12 canciones e incluirá una colaboración con Sabrina Carpenter.