Festival de la Cultura Vitacura 2025: Actividades gratuitas de arte, cine, música y teatro este 24 y 25 de octubre

La comuna de Vitacura realizará su primer Festival de la Cultura con acceso gratuito. Serán dos jornadas con destacados exponentes, como Federico Assler (Premio Nacional de Artes Plásticas 2009) y la actriz Patricia Rivadeneira, además de muchas sorpresas. Revisa aquí toda la programación del evento.

La llegada de la primavera trae diferentes eventos para disfrutar, y las tardes pueden ser una oportunidad para sumergirse en el arte. Un panorama imperdible y gratuito es el primer Festival de la Cultura de Vitacura, que ofrecerá charlas, teatro, cine, talleres, música, exposiciones y muchas sorpresas.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, destacó que: “Con este festival buscamos ofrecer un espacio donde la cultura se viva y se convierta en inspiración para nuevas ideas. Más de 30 figuras relacionadas con el mundo del arte, teatro, filosofía, cine, historia y letras forman parte de un proyecto que acerca la cultura a nuestros vecinos y nos motiva a imaginar juntos.”

Cronograma del Festival Cultural de Vitacura

Viernes 24 de octubre

11:00 hrs – Lo Matta Cultural: Conferencia El cerebro que nos hace humanos, a cargo del fundador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y exministro de Ciencias, Andrés Couve.

13:00 hrs – Biblioteca de Vitacura: Conversatorio El arte de escribir con Carla Guelfenbein (Premio Alfaguara) y Pablo Simonetti.

16:00 hrs – Museo Ralli: Ciclo de cine dedicado a grandes artistas, con el documental El joven Picasso con el destacado historiador y académico Enrique Solanich.

17:00 hrs – Lo Matta Cultural: Poesía: el otro pensar de Chile, con Cristián Warnken.

17:00 hrs – Sala Multiuso, Casa Monumento Nacional (1984): Charla Niños y pantallas, con Carolina Pérez Stephens.

19:00 hrs – Museo Ralli: Documental Cézanne. Retratos de una vida con Solanich.

20:00 hrs – Centro Cívico Parque Bicentenario: Inauguración oficial con la obra de teatro A los pies del árbol, dirigida por Manuela Oyarzún e interpretada por Patricia Rivadeneira.

Sábado 25 de octubre

09:00 a 12:00 hrs – Cerro El Carbón: Senderismo cultural.

09:00 hrs – Municipalidad de Vitacura: Recorrido patrimonial por Vitacura, guiado por Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman.

11:00 hrs – Invernadero Lo Matta Cultural: Taller de huerto y compostaje.

12:00 hrs – Museo Ralli: Inauguración de la muestra fotográfica y textil Del norte al mundo, de Angelito Peñaranda, Mana Castillo y Pablo Valenzuela.

13:00 hrs – Museo Ralli: Conversatorio con los artistas sobre la muestra y sus proyecciones internacionales.

12:00 hrs – Sala Vitacura: Obra teatral familiar El gran carnaval del jardín, por la compañía OtroArte.

16:00 hrs – Invernadero Lo Matta Cultural:Taller de Huerto II: Multiplicación de hortalizas y plantas ornamentales.

18:00 hrs – Concierto y obra familiar: Elisa Zulueta y la banda Otra Otra

18:00 hrs – Lo Matta Cultural: Conversatorio entre Federico Assler (Premio Nacional de Artes Plásticas 2009) y Emilio De la Cerda.

La directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura, Juanita Mir, comentó: “Reunir en Vitacura a figuras como Cristián Warnken, Federico Assler, Pablo Simonetti, Carla Guelfenbein y Manuela Oyarzún, entre tantos otros, es un privilegio que refleja la riqueza de nuestro panorama cultural. Este festival ha sido diseñado con una selección rigurosa de voces y miradas, fruto de un trabajo exhaustivo de toda la Corporación Cultural de Vitacura, convencidos de que la cultura es clave para comprendernos como sociedad y proyectarnos hacia el futuro. Arte, teatro, música y naturaleza estarán presentes en distintos espacios de la ciudad.”

Más información: www.vitacuracultura.cl/fcv