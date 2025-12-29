Festival de Cine de Las Condes 2026 en el Parque Araucano: Fechas, precios y cartelera completa

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
El evento se realizará del 2 al 11 de enero de 2026 en el Parque Araucano y ofrecerá una diversa cartelera de películas, además de foodtrucks para el público asistente.
La temporada festival permite disfrutar las noches con diversas actividades recreativas y, al mismo tiempo, descansar del ruido de la ciudad en áreas verdes.
Un panorama entretenido para enero es el Festival de Cine de Las Condes, que se realizará del 2 al 11 de enero de 2026, a las 21:30 horas, en el Parque Araucano, recinto que cuenta con una capacidad aproximada para 1.400 personas.
La proyección de las películas contará con alta calidad audiovisual, lo que permitirá una experiencia panorámica de gran nivel desde todos los sectores de la tribuna. Además, el evento dispondrá de un sector de foodtrucks y lounge para el público asistente.
El ingreso al Parque Araucano será a partir de las 19:00 horas.
Las entradas tienen un valor de $6.000 general y $3.000 para Tarjeta Vecino Las Condes y convenios, y pueden adquirirse a través de los sitios culturallascondes.cl y festivalcinelascondes.cl, o de manera presencial desde el viernes 2 de enero en las boleterías del Parque Araucano.
Viernes 2 de enero
La gracia
Drama, 133 minutos. Italia, 2025.
Dirección: Paolo Sorrentino.
Reparto: Tony Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Milva Margliano.
Sábado 3 de enero
El beso de la mujer araña
Musical, 128 minutos. Estados Unidos, 2025.
Dirección: Bill Condon.
Reparto: Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Bruno Bichir.
Domingo 4 de enero
Tres amigas
Comedia romántica, 118 minutos. Francia, 2024.
Dirección: Emmanuel Mouret.
Reparto: Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard.
Lunes 5 de enero
La luz que imaginamos
Drama, 118 minutos. India, 2024.
Dirección: Payal Kapadia.
Reparto: Kani, Divya Prabha, Hridhu Haroon, Chhaya Kadam.
Martes 6 de enero
Locamente
Comedia romántica, 97 minutos. Italia, 2025.
Dirección: Paolo Genovese.
Reparto: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini.
Miércoles 7 de enero
Padre, madre, hermana, hermano
Drama, 110 minutos. Estados Unidos, 2025.
Dirección: Jim Jarmusch.
Reparto: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett.
Jueves 8 de enero
El retorno
Suspenso, 135 minutos. Argentina, 2025.
Dirección: Marcela Luchetta.
Reparto: Franco Masini, Miriam Giovanelli, Luis Gnecco, Juanjo Puigcorbé.
Viernes 9 de enero
La cosa con alas
Drama psicológico, 98 minutos. Reino Unido, 2025.
Dirección: Dylan Southern.
Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Erik Lampaert.
Sábado 10 de enero
El agente secreto
Thriller, 158 minutos. Brasil, 2025.
Dirección: Kleber Mendonça Filho.
Reparto: Wagner Moura, Gabriel Leone, María Fernanda Cândido, Udo Kier.
Domingo 11 de enero
Los músicos
Comedia dramática, 102 minutos. Francia, 2025.
Dirección: Grégory Magne.
Reparto: Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi, Emma Ravier.
