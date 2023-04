La jornada de este lunes se anunció de manera oficial la fecha en que se realizará la próxima entrega de los Premios Oscar.

A través de un comunicado, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer que la 96ª edición de los premios se llevará a cabo el domingo 10 de marzo de 2024.

Asimismo, se informó, como es tradición, la ceremonia se celebrará en el Dolby Theatre en California y será transmitida en más de 200 países.

Save the date. The 96th #Oscars will take place on Sunday, March 10, 2024. pic.twitter.com/AZ3ItWWZHq

— The Academy (@TheAcademy) April 24, 2023