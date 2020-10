Una muy buena noticia recibieron los fans de Euphoria, la serie protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer y Jacob Elordi: ya hay fecha de estreno para el primero de los dos nuevos capítulos.

Fue la misma ganadora del Emmy a Mejor Actriz en Drama (la actriz más joven en obtener el reconocimiento) quien dio a conocer la noticia que fue confirmada por la cuenta de Twitter oficial de la producción de HBO.

El domingo 6 de diciembre fue el día elegido para emitir el primer episodio especial que tendrá ficción, que se sabe no tendrá nueva temporada por ahora, ya que la pandemia de COVID-19 obligó a retrasar las grabaciones.

Es por eso que para no hacer tan larga la espera, tendremos esta continuación de la historia de Rue, Jules Nate, Maddie, Cassie, Fezco, Kat y compañía.

Si bien aún no se sabe cuándo se estrenará el segundo capítulo especial de la serie creada y dirigida por Sam Levinson, se especula que será a inicios del 2021.

Además, estos episodios de la historia, para cuya segunda temporada se sumarán varios actores y actrices que fueron casteados durante la pandemia mediante entrevistas por videollamada, serán una especie de “puente” entre ambas entregas, aunque se desconoce su trama.

euphoria returns for two special episodes.

the first premieres december 6 on @hbo and @HBOMax. https://t.co/lKoUWHfMt1

— euphoria (@euphoriaHBO) October 19, 2020