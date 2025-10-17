Cultura música

Fauna Primavera 2025 publica sus horarios por día: Revísalos aquí

Por CNN Chile

17.10.2025 / 13:34

{alt}

El festival de música se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial y contará con la participación de Massive Attack, Weezer, AURORA y Bloc Party, entre otros.

El festival Fauna Primavera dio a conocer los horarios de su edición 2025, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

El evento reunirá a 17 artistas nacionales e internacionales, en dos jornadas que marcarán algunos de los regresos más esperados de la música alternativa.

El viernes 7 de noviembre, las puertas abrirán a las 15:00 horas, con el inicio de los conciertos a las 15:15 horas.

Entre los artistas confirmados destacan Weezer, James, Mogwai, Stereolab, Él Mató a un Policía Motorizado, Yo La Tengo y Fother Muckers.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fauna Primavera (@faunaprimaverafest)

La programación continuará el sábado 8 de noviembre, con apertura a las 12:00 horas.

Ese día se presentarán Massive Attack, AURORA, Bloc Party, Tash Sultana, Otoboke Beaver, RY X, The Whitest Boy Alive, Bratty, Candelabro y Niebla Niebla.

Entre los hitos de esta edición se encuentran el regreso de Massive Attack a Chile, la conmemoración de los 30 años del álbum “Blue Album” de Weezer.

También la vuelta de Stereolab a Sudamérica tras 25 años, quienes llegan con su nuevo trabajo Instant Holograms On Metal Film.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Fever, con facilidades de pago para clientes BCI y otras entidades bancarias.

DESTACAMOS

País CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

LO ÚLTIMO

Mundo El papa León XIV canonizará a los primeros santos venezolanos en una ceremonia histórica en el Vaticano
Enel atribuye a reguladores error en tarifas eléctricas que generará rebaja del 2% en 2026
La emotiva despedida de pareja de piloto que murió en accidente de helicóptero: “Te dejo mis alas…”
Comenzó la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales: Candidatos apelan a seguridad, unidad y cambio
Revelan la existencia de falsos testigos por el mortal incendio en bodegas Kayser: Fiscalía descarta intervención de terceros
¿Quién era el piloto que murió en accidente de helicóptero de la FACh?