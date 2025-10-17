Fauna Primavera 2025 publica sus horarios por día: Revísalos aquí

El festival de música se realizará el 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial y contará con la participación de Massive Attack, Weezer, AURORA y Bloc Party, entre otros.

El festival Fauna Primavera dio a conocer los horarios de su edición 2025, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

El evento reunirá a 17 artistas nacionales e internacionales, en dos jornadas que marcarán algunos de los regresos más esperados de la música alternativa.

El viernes 7 de noviembre, las puertas abrirán a las 15:00 horas, con el inicio de los conciertos a las 15:15 horas.

Entre los artistas confirmados destacan Weezer, James, Mogwai, Stereolab, Él Mató a un Policía Motorizado, Yo La Tengo y Fother Muckers.

La programación continuará el sábado 8 de noviembre, con apertura a las 12:00 horas.

Ese día se presentarán Massive Attack, AURORA, Bloc Party, Tash Sultana, Otoboke Beaver, RY X, The Whitest Boy Alive, Bratty, Candelabro y Niebla Niebla.

Entre los hitos de esta edición se encuentran el regreso de Massive Attack a Chile, la conmemoración de los 30 años del álbum “Blue Album” de Weezer.

También la vuelta de Stereolab a Sudamérica tras 25 años, quienes llegan con su nuevo trabajo Instant Holograms On Metal Film.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Fever, con facilidades de pago para clientes BCI y otras entidades bancarias.