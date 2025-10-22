Faltan tres meses para las nominaciones de los Óscar: Así va la carrera por los premios

Mejor actriz, mejor actor, mejor película y más. Revisa los detalles de quiénes podrían recibir nominaciones a los premios de La Academia.

(CNN) – ¿Dónde se ha ido el 2025? Una forma de recordar el vertiginoso paso del tiempo: la carrera por los Óscar ya está cobrando protagonismo, ahora que estamos a tres meses de las nominaciones.

La competencia aún tiene mucho tiempo para tomar forma, pero ya se perfilan algunos favoritos, empezando por la obra maestra caótica de Paul Thomas Anderson, recientemente estrenada, One Battle After Another, que ha disfrutado de la mejor crítica este año, con una impresionante puntuación de 95 tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic. (“One Battle After Another” es distribuida por Warner Bros. Pictures, propiedad de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN).

Pero no muy lejos están otros títulos, incluidos muchos que aún no se han estrenado, como Sentimental Value, Marty Supreme, Hamnet, Bugonia y Wicked: For Good, por nombrar algunos.

A continuación se presenta un desglose preliminar de las categorías principales.

Premios Óscar: Mejor película

Han pasado 15 años desde que la Academia abrió esta carrera a más de las cinco nominaciones fijadas previamente, oscilando entre ocho y diez aspirantes a mejor película, y estableciéndose consistentemente en diez durante los últimos años. Este año, eso deja el campo abierto a bastantes posibilidades.

Primero, está One Battle After Another, cuyo director Anderson ha atraído con frecuencia el interés de los Oscar a lo largo de los años y parece ser una candidata segura para obtener una nominación al máximo galardón de la noche. El éxito de terror de época de Ryan Coogler, Sinners (también una producción de Warner Bros. Pictures), también es una sólida contendiente, a pesar de estrenarse en los meses de verano, una ventana a menudo pasada por alto por los votantes de la Academia.

En este momento, otras películas que están generando bastante interés en los Óscar son Sentimental Value (que se estrena el 7 de noviembre), protagonizada por Stellan Skarsgård y Elle Fanning; Hamnet (el 27 de noviembre), con Jessie Buckley y Paul Mescal; y Marty Supreme, con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow. No olvidemos la película iraní ganadora de la Palma de Oro, It was Just an Accident, que se estrena este mes.

En la sección de “quizás… podría ser… ¡nunca se sabe!”, está la película de acción del verano F1, Jay Kelly de Netflix, con George Clooney y Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Probablemente, sean improbables, pero bueno, a Hollywood le encantan los giros inesperados.

Premios Óscar: Mejor actriz

La Academia ciertamente favorece a los nominados que regresan, pero tampoco puede resistirse a una nueva llegada. Este año, esperen que la recién llegada Chase Infiniti, cuya actuación discretamente explosiva es el centro de One Battle After Another, esté en la conversación. Y aunque no es una novata en la escena, la aclamada actriz noruega Renate Reinsve podría tener un lugar en la contienda por su trabajo como la hija resentida de un director distanciado en Sentimental Value, que marcaría su primera nominación al Óscar.

En cuanto a las favoritas que regresan, está Buckley, quien fue nominada a mejor actriz de reparto en 2022 por La hija perdida y es casi seguro que recibirá otro premio este año por su papel principal en Hamnet de Chloé Zhao, interpretando a una madre y esposa desconsolada de un tal William Shakespeare (Mescal).

También sería una gran sorpresa si Cynthia Erivo no volviera a ser reconocida por su interpretación de Elphaba en la secuela Wicked: For Good, a pesar de que la película aún no se ha proyectado para casi nadie.

Otras posibles candidatas que no son nuevas en la carrera por el Oscar incluyen a Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee, Julia Roberts por Después de la caza, Emma Stone de Bugonia y Jennifer Lawrence por Die, my love.

Premios Óscar: Mejor actor

Supongamos que reservamos un lugar para Leonardo DiCaprio de One Battle, quien ya ganó un Oscar por The Revenant en 2015. Eso nos deja cuatro puestos para competir en la carrera a mejor actor.

En realidad, tres, porque el actor de Narcos, Wagner Moura, quien está causando sensación por su trabajo en la película brasileña El agente secreto, ya ganó el premio a mejor actor en Cannes por este thriller de espionaje.

En la película, interpreta a un experto en tecnología en Recife, a finales de los 70, que descubre que está siendo perseguido por personajes indeseables. Cabe destacar que solo 16 ganadores del premio a mejor actor del prestigioso festival de Cannes han sido nominados al Óscar.

Los otros tres puestos podrían tener varias consecuencias. Michael B. Jordan, quien interpreta a gemelos con destinos muy diferentes en “Sinners”, y Chalamet, quien regresaría para una segunda nominación consecutiva al Oscar (y su tercera en total), son opciones sólidas.

Sin embargo, pisándoles los talones podría estar Jeremy Allen White, la estrella de The Bear, cuya interpretación de Bruce Springsteen en Deliver Me from Nowhere sin duda ha generado interés en la prensa y en los votantes.

Otros posibles nominados incluyen a Dwayne Johnson por The Smashing Machine, Ethan Hawke por Blue Moon —donde interpreta al letrista de Broadway Lorenz Hart— y Jesse Plemons por su papel de un conspiranoico descabellado en Bugonia de Yorgos Lanthimos.

Premios Óscar: Mejor actriz de reparto

La carrera por el premio a mejor actriz de reparto es difícil de predecir, ya que, como siempre, hay muchísimo donde elegir.

Amy Madigan, conocida por películas de los 80 como Uncle Buck y Field of Dreams, ofreció una actuación espectacular en el éxito de terror de este verano, Weapons (también de Warner Bros.), y ha figurado en varias listas como favorita para ser nominada.

Esta sería su segunda nominación al Óscar en esta misma categoría en exactamente 40 años, después de Twice in a Lifetime de 1985.

Aunque el terror no suele recibir reconocimiento de la Academia, se ha establecido un precedente: Ruth Gordon ganó el Óscar de oro en 1969 por interpretar a un personaje algo similar en El bebé de Rosemary, y películas emblemáticas del género como El exorcista y Aliens también recibieron el reconocimiento de la Academia para las actrices que protagonizaron esas películas.

Aparte de eso, no pierdas de vista a Teyana Taylor y Regina Hall, quienes brillan en One Battle After Another, y a Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por su trabajo en Sentimental Value.

Y es demasiado pronto para descartar a Ariana Grande, quien volverá a interpretar a Glinda en la próxima película Wicked: For Good, especialmente si la película termina siendo genial.

Mejor actor de reparto

Si Sean Penn consigue una nominación por su papel de villano mercenario, el coronel Lockjaw, en One Battle, muy bien podría acabar uniéndose a un grupo selecto de tres veces ganadores del Oscar que incluye a Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Frances McDormand.

Pero Mescal, de Hamnet, quien regresa como nominado tras Aftersun de 2022, también tiene buenas posibilidades.

Si bien varios actores han sido nominados por interpretar papeles en películas basadas en las obras de Shakespeare, nadie ha sido nominado por interpretar al propio Shakespeare. (Sí, Shakespeare enamorado de 1998 recibió un gran reconocimiento de la Academia, pero Joseph Fiennes, quien interpreta al Bardo, no fue nominado).

Otros posibles contendientes en esta categoría podrían incluir a Skarsgård por Sentimental Value, Adam Sandler por Jay Kelly de Netflix y Jeremy Strong, quien fue nominado el año pasado por su escalofriante interpretación de Roy Cohn en The Apprentice, por Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Las nominaciones al Óscar se darán a conocer la mañana del 22 de enero de 2026. Mientras que la 98.ª edición de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo.