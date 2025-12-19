Cultura metro de santiago

Extienden horario de Metro y refuerzan micros por concierto de El Bloque Depresivo: ¿Cómo funcionará el transporte público?

Por CNN Chile

19.12.2025 / 14:40

Las autoridades implementaron medidas con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares. Revisa los detalles.

Metro de Santiago anunció que extenderá su horario de funcionamiento con motivo del concierto que dará Macha y El Bloque Depresivo.

De la misma forma, Red Movilidad señaló que dispondrán de buses de refuerzo con el objetivo de facilitar el retorno de los asistentes al recital.

La exitosa banda chilena se presentará este sábado 20 de diciembre en el Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa, con todas las entradas agotadas.

Metro de Santiago

Metro de Santiago anunció que extenderá su horario de funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada en algunas estaciones para facilitar el regreso a los hogares:

  • Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
  • Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
  • Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
  • Estación de combinación: Ñuñoa.

Red Movilidad

  • 103 a Peñalolén
  • 104 a La Florida y Puente Alto
  • 506 a Peñalolén
  • 506 a Maipú
  • 516 a Alameda, terminales de buses y Pudahuel
  • Recorridos 201 y 301 con destino a San Bernardo, los que estarán disponibles desde la Estación Intermodal Franklin

