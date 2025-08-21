“Fue doloroso perder un trabajo soñado”: Exdirector de Scream 7 rompe el silencio sobre su salida de la franquicia

Christopher Landon explicó las razones de su alejamiento del proyecto tras la polémica salida de Melissa Barrera y aclaró cómo vivió las reacciones en redes sociales.

(CNN) — Cuando el guionista y director Christopher Landon abandonó Scream 7 en 2023, se instalaron dos versiones: lo que él asegura que ocurrió y la percepción pública de su salida.

Landon —conocido por cintas de terror como Happy Death Day (2017) y Freaky (2020), e hijo del actor Michael Landon (La pequeña casa en la padrera)— dejó la franquicia poco después de que la actriz Melissa Barrera fuera despedida del proyecto, tras sus publicaciones en redes sociales sobre la guerra en Gaza.

“Ya no había película. Todo el guion giraba en torno a ella”, dijo Landon en el libro recientemente publicado Your Favorite Scary Movie: How the Scream Films Rewrote the Rules of Horror, de Ashley Cullins. “Yo no firmé para hacer ‘una película de Scream’. Firmé para hacer esa película. Cuando esa película dejó de existir, seguí adelante”.

Landon explicó que se retiró “alrededor de una semana después” de la salida de Barrera, pero que en redes sociales se instaló una narrativa que lo retrataba como un “villano” vinculado al despido de la actriz.

“Todos gritaban contra alguien que ya ni siquiera estaba en la película. Había mucha gente que pensaba que yo era el villano. Eso me afectó mucho. Fue doloroso, y fue doloroso perder un trabajo soñado de una manera tan repentina y extraña”, confesó.

Días después de la salida de Barrera, su coprotagonista en las últimas entregas, Jenna Ortega, también se bajó del proyecto, lo que aumentó la incertidumbre sobre el futuro de la séptima película de la saga. Landon explicó que decidió hablar públicamente solo cuando “las amenazas se volvieron demasiado intensas”.

“Seguía procesando lo que había pasado. Al principio quería hacerlo en privado y de manera equilibrada”, comentó. “Pero cuando eres una persona pública, muchas veces la gente no quiere eso. Quieren una reacción inmediata y que estés de acuerdo con ellos”.

Dejar Scream y empezar de nuevo

En lugar de Scream 7, Landon se concentró en Drop, el thriller que escribió y dirigió protagonizado por Meghann Fahy (The White Lotus), estrenado con buenas críticas.

“Me tomó un tiempo, pero fue la mejor decisión de mi vida”, aseguró.

Mientras tanto, Scream 6 encontró un nuevo rumbo: Kevin Williamson, guionista de la película original de 1996, asumió la dirección.

El proyecto contará con el regreso de Neve Campbell y Courteney Cox, además de otros actores de entregas anteriores —incluidos David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley— pese a que sus personajes murieron en películas pasadas.

El estreno de la nueva entrega está programado para febrero de 2026.