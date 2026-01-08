Es gratuito: ¿Cómo acceder a las entradas para la presentación de “Carmina Burana” en el Estadio Nacional?
Por CNN Chile
08.01.2026 / 08:54
Compartir
El espectáculo, en el que participarán la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, será abierto a todo público. Revisa cómo descargar las entradas.
El próximo sábado 17 de enero, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile interpretarán Carmina Burana, la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX, en el Estadio Nacional (Ñuñoa).
Esta presentación será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico UCh, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor; y Pablo Oyanedel, barítono.
Revisa cómo descargar las entradas a Carmina Burana
El esperado espectáculo será gratuito y abierto a todo público.
Los boletos para asistir se podrán descargar a partir de este jueves 8 de enero, a través del sistema Puntoticket, desde las 10:00 horas.
Al momento de ingresar al sistema, se podrá descargar un máximo de dos entradas por usuario y estos podrán ser nominados solo una vez —no podrán ser renominados—, por lo que es importante ingresar correctamente los datos.
El día del evento, el sábado 17 de enero, se ingresará al recinto solo con la cédula de identidad, pero es necesario llevar el e-ticket con el detalle de la ubicación canjeada.
Las ubicaciones que se podrán canjear son en cancha, galería y Andes, además de existir una ubicación especial para usuarios de silla de ruedas.
Los menores de tres años hacia arriba deben canjear ticket. Los menores de esta edad deberán permanecer en brazos de un adulto.
Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.