Es gratuito: ¿Cómo acceder a las entradas para la presentación de “Carmina Burana” en el Estadio Nacional?

El espectáculo, en el que participarán la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, será abierto a todo público. Revisa cómo descargar las entradas.

El próximo sábado 17 de enero, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile interpretarán Carmina Burana, la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX, en el Estadio Nacional (Ñuñoa).

Esta presentación será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico UCh, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor; y Pablo Oyanedel, barítono.

Revisa cómo descargar las entradas a Carmina Burana