Los últimos meses de 2022 han sido movidos para Pablo Rojas, pero en el buen sentido. En agosto ganó The Voice Chile y hace solo unos días lanzó Cargar el peso, su primera canción tras triunfar en el programa de talentos.

Desde su primera aparición en The Voice, sorprendió al jurado con su talento y carisma, características que le dieron la posibilidad de ser la nueva carta de Universal Music Chile, sello bajo el cual presentó su primer single.

En entrevista con CNN Chile, el intérprete de 23 años reconoce la presión que supuso este lanzamiento. “Soy muy crítico con mi trabajo, con lo que escribo, con lo que grabo y ahora el desafío va a ser buscar el sonido adecuado para mis próximas producciones“.

Cargar el peso es un tema de desamor, producido por el reconocido DJ Bitman, donde al ritmo del soul y el R&B Rojas expresa sus profundos sentimientos ante una ruptura amorosa. “La escribí en la madrugada de un día triste y súper gris. Me inspiré y quise crear una canción melancólica muy pasional e intensa“, cuenta.

“Se abrieron muchas puertas, me presentaron muchos productores, formé una amistad con Dj Bitman, quien es uno de los grandes exponentes de la música chilena para mí. Pude trabajar con mis productores y amigos, que editaron esta canción y me ayudaron a llegar al resultado final”, agrega.

—¿Fue una buena primera experiencia?

—Sí, fue una muy buena experiencia y espero que siga así en mis próximas producciones (…). Estoy ansioso, siempre he compuesto, tengo muchísimo que contar, lo bonito, lo malo y lo feo de lo que veo, lo que está enfrente de mí y poder reflejar toda la pasión que tengo por la música en mis próximas producciones.

—¿Cómo ha sido este tiempo tras ganar The Voice Chile?, ¿ha cambiado tu vida de alguna forma?

—Mi vida ha cambiado en un 100%. Me sorprende mucho el cariño y apoyo de la gente, ya que me encuentran en la calle, me abrazan e inspiran a que siga con esto. Mis redes sociales explotaron, ahora puedo mostrar todo lo que sale de mí y tengo la certeza de que alguien lo va a escuchar y recibir de buena forma.

Un futuro sin límites

Hace unas semanas, Rojas tuvo una destacada participación en la Teletón 2022, oportunidad en la que cantó junto a José Alfredo Fuentes en el Teatro Teletón y fue parte de la obertura del show del Estadio Nacional, logrando un gran recibimiento entre el público presente.

“La experiencia en Teletón fue totalmente mágica, no me lo creía cuando veía alrededor de 50 mil personas. Quedé con una sensación de querer más, plantarme en otro escenario, demostrar quien soy y poder trasmitir mis ideas”, relata.

Respecto a los escenarios en los que le gustaría estar, afirma que “no hay límites“. “Ojalá algún día llegar al Festival de Viña y participar en festivales alrededor de Chile o fuera de este, pero por ahora me cuesta imaginarlo. De todas formas, no hay límites y voy a trabajar duro por ello“.

—¿Qué planes tienes para el corto plazo?, ¿qué se viene el próximo año?

—El 2023 se viene con todo. Este verano espero recorrer más lugares en Chile, acabo de terminar una gira y quiero comenzar otra. Hay música nueva, estamos terminando de producir muchas canciones, se viene un álbum, así que deben estar atentos.

—¿Qué mensaje le dirías a las personas que te siguen respecto a lo que pueden esperar?

—Tengo mucho más que demostrar y más que plasmar en mis obras. Quiero mostrar todos mis sonidos, toda la gama de elementos, estilos y colores. Quiero entregarle todo lo que soy a la gente.