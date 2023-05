Este sábado 29 de abril, AION concretó su primer espectáculo propio en Casa Huemul para presentar el videoclip de su último single: 4 pa 4. En la instancia interpretaron gran parte de su repertorio e incluso sumaron un cover de La Corriente de Bad Bunny. Como en toda boyband, la mayoría de las canciones estaban acompañadas de una coreografía grupal.

“Estamos muy felices con el resultado. La gente nos abrazó mucho con los gritos, la energía y la sincronización que tuvimos”, dijo a CNN Chile Matías Bello tras bajarse del escenario.

El pasado 2 de abril, AION estuvo a cargo de telonear a María Becerra durante su segundo paso por Chile. En el video de 4 pa 4 replican el proceso de preparación, los ensayos, las pruebas de sonido y su show sobre el Movistar Arena.

Para la realización contactaron a Karel Barra, quien se encontraba grabando los shows en vivo de Daddy Yankee y quien había trabajado en otros proyectos de la boyband. “Nos apañó de una. Ahí surgió la idea de hacer el videoclip preparándonos para el Movistar. Fue todo muy rápido, pero quedó 10 de 10”, declara Álvaro Carrasco.

—El video los muestra en un escenario que es para 15 mil personas, ¿significa algo especial para ustedes?

Felipe Zapata: Yo creo que ese videoclip es premonitorio. Es la visualización de cómo nosotros nos vemos algún día llenando el Movistar Arena, un Estadio Nacional, una Quinta Vergara. Ahora solamente queda trabajar, trabajar y seguir trabajando. Tal vez no hemos avanzado tan rápido como queremos, pero cada paso es un paso firme, así que estoy demasiado contento. El día de mañana no me sorprendería estar en el Lollapalooza, estar en el Festival de Viña, estar abriendo la Teletón. No me sorprendería porque de verdad vamos a seguir trabajando durísimo.

Álvaro Carrasco: Nosotros siempre hemos pasado afuera del Movistar, desde muy chicos, y decíamos que algún día íbamos a estar ahí, y llegó el día cuando teloneamos a María Becerra. Ahora estamos generando todas las energías, concentrándolas para que ocurra uno nuestro, un Lollapaloza, como dice Felipe. Así que vamos de poquito a poquito, los sueños se cumplen.

La industria musical está avanzando a pasos agigantados y AION lo sabe. “Ojalá poder seguir haciendo shows y colaborando con otros artistas”, dice Franco Cossio. Y es que sus featurings están prontos a ver la luz. “Hay un guiño entre los artistas que nos estuvieron acompañados hoy día (Mati Gómez, Anto Bosman y Vania Joplin)”, adelanta Felipe.

—Y cuando sueñan, ¿con quién les gustaría hacer una colaboración?

Álvaro: Si lo decimos soñando, me gusta mucho el estilo y siento que mezclaríamos muy bien con Rauw Alejandro. Me gusta mucho, muy reggaetonero-popero también.

Felipe: A mí me gustaría hacer algo con Paloma Mami. Tenemos un temita ahí guardado que se llama La Tentadora que perfectamente podría ser con Paloma Mami.

Franco: Yo soñando… Ahora que teloneamos a la Nena de Argentina (María Becerra) siento que haríamos un feat muy, muy bueno con ella, así que ojalá se dé pronto

Matías: Yo me acuesto pensando que Daddy Yankee un día va a decir ‘oye, no me voy a retirar, antes de hacerlo voy a hacer un featuring con unos cabros de Chile, se llaman AION’, y yo le diría: ‘Hermano, por supuesto, vamos allá’.

AION se bajó del escenario de su primer espectáculo en vivo soñando, anhelando un 2023 provechoso, esperando llegar a nuevos públicos y seguros de que algún momento conquistarán los escenarios más importantes de Chile.

Así fue su show en Casa Huemul