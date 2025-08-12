Pases Early Bird de Lollapalooza Chile 2026 se agotaron en minutos: ¿Qué etapas de venta siguen ahora?

Promulgan la Ley Más Mujeres en Directorios: ¿Qué es y cuáles son sus implicancias?
La normativa fue oficialmente promulgada este lunes por el presidente Gabriel Boric.
El festival agotó sus Early Bird en menos de media hora y ya inició nuevos tramos de precios para tickets generales, además de Lolla Lounge y Platinum.
La edición 2026 de Lollapalooza Chile comenzó su venta de entradas este martes 12 de agosto al mediodía.
Los pases Early Bird, en tanto, correspondientes a la etapa más económica para el pase general de tres días, se agotaron en menos de 30 minutos.
Este primer tramo tenía un valor de $168.000 (incluye 12% de cargo por servicio) y ofrecía el menor precio disponible para acceder a las tres jornadas del festival, que se realizará en el Parque O’Higgins de Santiago y reunirá a más de 100 artistas en cinco escenarios distintos.
Con el término de los Early Bird, la preventa continúa con la Preventa 1, cuyos valores parten en $264.400 para el pase general de tres días.
Quienes accedan a través de patrocinadores cuentan con un 20% de descuento, dejando el valor en $217.200.
Posteriormente, viene la Preventa 2, con un precio de $280.000 sin descuento y de $230.000 con el beneficio sponsor.
Más adelante se habilitará la Preventa 3, cuyos valores aún no han sido informados, y finalmente, la etapa de Compra Normal, también con precios por confirmar.
En la modalidad Lolla Lounge, la Preventa 1 (con un valor desde $483.000 con descuento sponsor) ya se cerró, dando paso a la Preventa 2, que parte en $570.400 con descuento y $694.400 sin él.
Esta categoría incluye beneficios como acceso preferencial al Parque O’Higgins y sector Lounge, barra libre de bebidas, servicio gratuito de comidas, zonas de descanso, baños premium, merchandising exclusivo y pantalla con streaming del festival.
La modalidad Lolla Platinum ofrece la experiencia más exclusiva del festival.
La Preventa 1, con un valor desde $782.000 con descuento sponsor, ya finalizó y ahora se encuentra activa la Preventa 2, con precios desde $883.200 con descuento y $1.075.200 sin él.
