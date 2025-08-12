Pases Early Bird de Lollapalooza Chile 2026 se agotaron en minutos: ¿Qué etapas de venta siguen ahora?

El festival agotó sus Early Bird en menos de media hora y ya inició nuevos tramos de precios para tickets generales, además de Lolla Lounge y Platinum.

La edición 2026 de Lollapalooza Chile comenzó su venta de entradas este martes 12 de agosto al mediodía.

Los pases Early Bird, en tanto, correspondientes a la etapa más económica para el pase general de tres días, se agotaron en menos de 30 minutos.

Este primer tramo tenía un valor de $168.000 (incluye 12% de cargo por servicio) y ofrecía el menor precio disponible para acceder a las tres jornadas del festival, que se realizará en el Parque O’Higgins de Santiago y reunirá a más de 100 artistas en cinco escenarios distintos.

¿Cuáles son las siguientes etapas de venta?

Con el término de los Early Bird, la preventa continúa con la Preventa 1, cuyos valores parten en $264.400 para el pase general de tres días.

Quienes accedan a través de patrocinadores cuentan con un 20% de descuento, dejando el valor en $217.200.

Posteriormente, viene la Preventa 2, con un precio de $280.000 sin descuento y de $230.000 con el beneficio sponsor.

Más adelante se habilitará la Preventa 3, cuyos valores aún no han sido informados, y finalmente, la etapa de Compra Normal, también con precios por confirmar.

Preventas de Lolla Lounge y Lolla Platinum

En la modalidad Lolla Lounge, la Preventa 1 (con un valor desde $483.000 con descuento sponsor) ya se cerró, dando paso a la Preventa 2, que parte en $570.400 con descuento y $694.400 sin él.

Esta categoría incluye beneficios como acceso preferencial al Parque O’Higgins y sector Lounge, barra libre de bebidas, servicio gratuito de comidas, zonas de descanso, baños premium, merchandising exclusivo y pantalla con streaming del festival.

La modalidad Lolla Platinum ofrece la experiencia más exclusiva del festival.

La Preventa 1, con un valor desde $782.000 con descuento sponsor, ya finalizó y ahora se encuentra activa la Preventa 2, con precios desde $883.200 con descuento y $1.075.200 sin él.