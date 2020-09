Este domingo se llevará acabo la primera ceremonia de entrega de premios en vivo en medio de la pandemia de COVID-19. Se trata de los Emmy Awards, los que celebran a lo mejor de la producción de la televisión de Estados Unidos del horario prime-time.

La premiación que se realizará a distancia, debido a las medidas preventivas por el coronavirus, será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series, en idioma original, a las 21:00 horas. Una hora antes, a las 20:00 horas, se emitirá un pre-show con todos los detalles del evento, entrevistados, trivias y un acercamiento especial a todos los fans de las series.

Lee también: De “Watchmen” a “The Mandalorian”: La lista completa de los nominados a los Emmy Awards 2020

Desde la organización dicen estar entusiasmados y lo entienden como un desafío, pero también como una “oportunidad” para ser una “ceremonia mas inclusiva”. Es por eso que esperan “aprovechar las herramientas digitales y aprendamos las mejores prácticas”, pero “hay cosas que vamos a extrañar y van a regresar”.

En la previa del evento, conversamos con Ileana Rodríguez, Letty Sahagún, Rafael Sarmiento y Axel Kuschevatzky, encargados de llevar la transmisión de los premios para Latinoamérica, quienes adelantaron las principales novedades de los Emmy 2020. “Nada sustituye la experiencia en vivo, especialmente en ese tipo de shows”, aseguran.

Novedades

Esta edición contará con varias novedades en su puesta al aire. Lo primero que hay que decir es que uno de los clásicos de estas ceremonias estará ausente: este año no habrá una gala previa, ya que todos los nominados se enterarán de si ganaron o no desde sus propias casas y no asistirán al Staples Center de Los Ángeles, donde estará el anfitrión Jimmy Kimmel.

Esto es lo que entrega la segunda gran diferencia de años anteriores. Como los y las 140 nominadas no asistirán de manera presencial, la organización de los Emmy irá hacia los elegidos. Las casas de los actores y actrices recibirán a los equipos para capturar sus reacciones al triunfar durante la noche, para “no perder la frescura”, ya que no se querían discursos pregrabados.

Pero ojo, que no se trata de que todos van a estar conectados a Zoom o a otra plataforma de videollamada. Sino que se instalarán cámaras y equipos profesionales con los protagonistas de la noche para entregar la máxima calidad al espacio y que requieren los premios. Ya sea que estén en EE.UU. o en cualquier región del mundo.

Lee también: TNT y TNT Series transmitirán la 72ª entrega de los Emmy Awards

Es por esto que las estrellas, desde la comodidad de sus living, jardines, habitaciones o donde quieran estar, serán más protagonistas que nunca, lo que abre la posibilidad de que no necesariamente aparezcan vestidos de gala como de costumbre. Atuendos más informales o hasta pijamas (quién sabe) podrían ser el look elegido por más de alguno.

Los ganadores y ganadoras del Emmy tendrán la posibilidad como nunca de celebrar el triunfo no sólo con su acompañante, sino con su familia, en caso de que se encuentren en la casa. Por lo que, además de los discursos, los festejos podrían ser algo más emocionales e informales.

Como se mencionó anteriormente, Jimmy Kimmel, un conocido de los Emmy, será el anfitrión, quien sí estará desde el Staples Center con más de algún invitado que no ha sido revelado, pero siempre cuidando las distancias. Eso sí, sin público.

Además, durante la transmisión, también se emitirán imágenes del tras bambalinas de esta atípica ceremonia de premios y se entregarán curiosiades para explicar cómo se llevó a cabo la logística del evento.