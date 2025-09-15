Emmy 2025: Así se vivieron los momentos más emotivos y sorprendentes de la gran noche de las series

La ceremonia de los Emmy 2025 dejó discursos emotivos, donaciones inesperadas y momentos de humor que marcaron una gala histórica para la televisión estadounidense.

(CNN) — La 77ª edición de los Premios Emmy dejó récords históricos, discursos emotivos y anécdotas inesperadas. Desde el triunfo arrasador de The Studio hasta el reconocimiento a nuevas generaciones de actores, estos fueron algunos de los momentos más destacados de la gala.

The Studio rompe récords en comedia

La comedia de Apple TV+, The Studio, se convirtió en protagonista de la noche al entrar en los libros de historia.

La serie obtuvo 13 premios en total en un solo ciclo de los Emmy, lo que la convierte en la comedia más galardonada en una sola edición.

Además, The Studio también se quedó con el récord de ser la comedia debutante con más premios en una temporada de los Emmy.

El récord previo lo tenía The Bear (FX), que en 2023 había conseguido 10 galardones. The Studio se llevó 9 premios en la ceremonia de los Creative Arts Emmy realizada el fin de semana anterior y sumó otros 4 en la gala principal del domingo. En total, la serie había recibido 23 nominaciones.

La ovación a Stephen Colbert

Uno de los momentos más emotivos llegó con Stephen Colbert. El presentador fue ovacionado con cánticos de “Stephen, Stephen, Stephen” cuando The Late Show with Stephen Colbert ganó el Emmy a Mejor Programa de Entrevistas, un premio que recibe por primera vez.

El contexto marcó el tono de la celebración. A mediados de año, Colbert anunció que su programa finalizará en 2026 luego de que CBS —la misma cadena que transmitió la ceremonia— confirmara su cancelación por motivos financieros.

En su discurso, Colbert agradeció a la cadena por haberle permitido formar parte de la tradición nocturna de la televisión estadounidense y reflexionó: “En cierto punto, y ustedes pueden adivinar cuál, me di cuenta de que, en algunos sentidos, estábamos haciendo un programa de comedia nocturna sobre la pérdida. Y eso está relacionado con el amor, porque a veces uno solo entiende cuánto ama algo cuando siente que puede perderlo”.

Colbert añadió: “Amigos míos, nunca he amado más desesperadamente a mi país”. Fue su segunda aparición de la noche en el escenario, tras haber participado como presentador.

Cerró su discurso diciendo: “Dios bendiga a Estados Unidos. Sean fuertes. Sean valientes. Y si el ascensor trata de bajarlos, enloquezcan y presionen un piso más alto”.

Nate Bargatze y su apertura poco común

El comediante Nate Bargatze, conocido por su estilo familiar y sin controversias, optó por una apertura distinta: no hizo un monólogo, sino que protagonizó un sketch ambientado en la década de 1920 interpretando a Philo T. Farnsworth, inventor de la televisión.

En la parodia, Farnsworth compartía con su equipo —interpretado por actores de Saturday Night Live como Bowen Yang, Mikey Day y James Austin Johnson— la visión de futuro que tenía para el medio. Mencionó, por ejemplo, la existencia de canales para diferentes culturas, como Telemundo para hispanohablantes y BET para la audiencia afroamericana.

Cuando le preguntaron si existiría un canal “para personas blancas”, Bargatze respondió, en tono irónico: “Por supuesto, CBS”. Y remató: “La C no significa caucásico”, bromeó desde el escenario.

El contador de donaciones: discursos contra el reloj

Bargatze también ideó una dinámica insólita para los discursos: un contador que restaba dinero de una donación de USD 100.000 al Boys & Girls Club cada vez que alguien excedía el tiempo en el escenario.

Aunque la audiencia ya sabía del recurso, fue igualmente gracioso ver cómo las celebridades intentaban acortar o acelerar sus intervenciones “para no quitarle dinero a los niños”. John Oliver entregó un discurso acelerado y el equipo de guionistas de The Studio organizó una coreografía para hablar en conjunto y no perder tiempo.

La actriz Hannah Einbinder, de Hacks, se disculpó por extenderse y prometió cubrir la diferencia, lo que arrancó risas.

El contador terminó en números rojos, pero tanto Bargatze como CBS realizaron aportes adicionales que elevaron la cifra final a USD 350.000, dejando la broma convertida en una contribución significativa.

Tramell Tillman hace historia

El actor de Severance, Tramell Tillman, ganó el Emmy a Mejor Actor de Reparto en Drama y se convirtió en el primer actor afroamericano en obtener este premio.

Primer nominado en su carrera, Tillman aprovechó el momento para dedicar el galardón a su madre, que estaba presente en la ceremonia en el Peacock Theater. “Mi primera coach de actuación fue dura, pero todas las grandes madres lo son. Mamá, estuviste conmigo cuando nadie más lo hacía. Tu amor y bondad permanecen en mí, y este premio es para ti”, dijo.

La cámara mostró a su madre conmovida entre lágrimas, acompañada por los aplausos de toda la sala.

Owen Cooper, el ganador más joven

Con solo 15 años, Owen Cooper se convirtió en el ganador masculino más joven en la historia de los Emmy al recibir el premio a Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada o Película para televisión por su trabajo en Adolescence.

El joven actor afirmó en su discurso: “Creo que esta noche demuestra que, si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Hace tres años no era nada, y hoy estoy aquí”.

Adolescence obtuvo seis premios en total, incluido el de Mejor Serie Limitada.

Noah Wyle recibe su primer Emmy

El triunfo de The Pitt como mejor serie dramática tuvo un cierre especial con el reconocimiento a Noah Wyle como Mejor Actor Protagonista de Drama.

Wyle había sido nominado en cinco ocasiones durante su paso por ER, pero siempre en la categoría de reparto. Esta fue su primera candidatura como protagonista y significó su primera victoria.

El premio fue percibido como una reivindicación a su trayectoria de más de tres décadas, en las que se ha convertido en un rostro emblemático de las series médicas y dramáticas.

Frases que marcaron la ceremonia

