Más ciudades, amores y decisiones: Todo lo que se sabe de la temporada 5 de Emily en París

La quinta temporada de la exitosa serie llegará a Netflix en diciembre próximo. Y esta vez, Emily se mudará temporalmente a Roma para abrir una nueva oficina. Sin embargo, las intrigas parisinas seguirán siendo parte de la historia, con nuevos personajes y giros románticos.

Netflix ya tiene lista la próxima etapa de Emily en París.

Esta semana, la plataforma confirmó que la quinta temporada de la exitosa serie protagonizada por Lily Collins se estrenará el 18 de diciembre de este año.

Además, la narrativa llevará a la protagonista mucho más allá de las calles parisinas que conocemos: Emily Cooper se mudará temporalmente a Roma para abrir una nueva oficina de la Agence Grateau, sin dejar del todo atrás su vida en París.

En entrevista con Tudum, el creador de la serie, Darren Star, describió esta entrega como “una historia dividida entre dos mundos”.

Según adelantó, Emily se enfrentará a decisiones que pondrán a prueba su vida personal, profesional y sentimental, mientras aprende a moverse entre las dinámicas de las ruinas romanas y las intrigas parisinas, expandiéndose hacia lugares como Venecia.

Las primeras imágenes reveladas por la plataforma de streaming muestran a Emily recorriendo canales, plazas históricas y escenarios que prometen un cambio visual respecto a temporadas anteriores (puedes verlas en esta nota).

¿Qué personajes volverán para la quinta temporada?

Pero a pesar de la mudanza, los vínculos con París no se rompen.

Personajes claves como Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Mindy (Ashley Park), Gabriel (Lucas Bravo) y Alfie (Lucien Laviscount) seguirán marcando el rumbo de la historia, aportando tanto complicaciones sentimentales como rivalidades profesionales.

El elenco principal regresa casi completo, pero la nueva temporada también sumará caras conocidas en el cine y la televisión.

Bryan Greenberg interpretará a Jake, un estadounidense que vive en París; Michèle Laroque dará vida a Yvette, amiga cercana de Sylvie; y la nominada al Oscar Minnie Driver se unirá como la Princesa Jane, una figura influyente que sacudirá los círculos sociales que rodean a Emily.

Además, el personaje de Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini) tomará mayor protagonismo.

Una nueva aventura amorosa

Según adelantó Lily Collins, a Tudum, veremos una faceta más íntima de Emily a través de esta relación.

“Marcello es toda una nueva aventura que queremos para Emily, porque en última instancia queremos que Emily logre un mejor equilibrio entre su vida personal y laboral”, comentó.

“Queremos que pueda sonreír sin condiciones. Queremos verla más allá de su modo vacaciones. Y él aparece en el momento perfecto”.

También confirmó que la relación de Emily con Marcello será explorada en la temporada 5.

“Siento que ellos tienen una chispa real, una conexión auténtica y una conexión romántica verdadera. Mucho de eso se seguirá desarrollando la próxima temporada”.

¿Y qué pasará con Gabriel?

El vecino de Emily y su pareja intermitente, Gabriel (Bravo), experimenta una revelación en los instantes finales de la temporada 4: comprende que, después de todo, desea estar con ella.

Aunque los problemas de comunicación habían dificultado que ambos comenzaran una relación estable, ahora él está decidido a luchar por recuperarla.

“Desafortunadamente”, afirmó Collins, “Gabriel tendrá que enfrentar las repercusiones de su decisión” al terminar con Emily.

Desde su estreno en 2020, Emily en Paris se ha convertido en un fenómeno internacional.

La cuarta temporada, lanzada en dos partes en 2024, acumuló 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días y permaneció varias semanas en el Top 10 global de Netflix.