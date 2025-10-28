Cultura héctor noguera

El presidente Gabriel Boric despide a Héctor Noguera: “Se va físicamente, pero su legado queda indeleble”

Por CNN Chile

28.10.2025 / 09:54

El mandatario también decretó duelo oficial para este martes en todo el territorio nacional.

Este martes, el presidente Gabriel Boric lamentó la muerte de Héctor Noguera, emblemática figura de las artes escénicas chilenas, a los 88 años.

En sus redes sociales, el mandatario escribió un sentido mensaje: “Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile, partió señalando.

“Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión, agregó.

Luego agradeció al histórico actor de reconocidas teleseries, películas y obras de teatro por su “compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián.

Finalmente, el jefe de Estado decretó duelo oficial para este martes 28 de octubre en todo el territorio nacional.

