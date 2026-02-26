“El Monstruo” entregó la Gaviota de Platino: La tercera fue la vencida para Mon Laferte en Viña 2026

La quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo como gran protagonista a Mon Laferte. La artista, nacida en Viña del Mar el 2 de mayo de 1983, regresó al escenario que la vio consolidarse en 2017 para ofrecer un show que repasó más de dos décadas de carrera.

Desde sus inicios en “Rojo, fama contrafama” hasta los éxitos que la han convertido en la artista chilena más escuchada a nivel global —con más de 9.1 billones de streams y el récord de reproducciones en YouTube durante 2025—, la intérprete de “Tu falta de querer” demostró por qué es una de las figuras más queridas del país.

El clamor por la Gaviota de Platino

Horas antes de su presentación, los rumores sobre una posible Gaviota de Platino sacudieron el ambiente festivalero. Según información de La Tercera, la alcaldesa Macarena Ripamonti estuvo trabajando en una modificación del decreto municipal para entregar el galardón a la cantante, pese a que su carrera formal comenzó en 2003 y no cumple los 30 años de trayectoria exigidos.

El premio, que solo han recibido cinco artistas en la historia —entre ellos Luis Miguel, Los Jaivas y Myriam Hernández—, reconoce además un “vínculo íntimo con el festival”, requisito que Laferte cumple con creces tras sus icónicas presentaciones de 2017 y 2020.

La anticipación de un show histórico

Durante su conferencia de prensa, la artista no solo se mostró emocionada por volver a su ciudad natal, sino que lanzó una crítica que resonó en redes sociales: “Algo que siempre he pensado es que el festival empieza muy tarde. La primera vez que canté, me subí a la una o dos de la mañana y hacía mucho frío. Estaría bueno que fuera más temprano”, dijo entre risas, calificándolo como “una queja de señora”.

Según reportó Bío Bío Chile, sobre su relación con Viña, la cantante confesó que “siente la misma emoción, cosquillas en la guata, que en 2017”.

En lo técnico, el canal organizador Mega, la cantante solicitó un camarín exclusivo para vestuario con estación de maquillaje y un picoteo bien chileno: galletas de arroz y maíz, palta, mayonesa y atún en conserva.

Sobre el escenario, desplegó un repertorio que incluyó clásicos como “Amárrame”, “Antes de ti” y “El beso”, en una noche que quedará grabada como un nuevo hito en su carrera. La decisión sobre la Gaviota de Platino, sin embargo, aún está en manos del público y la organización.

Un set espectacular

Mon Laferte salió al escenario bendada y amarrada de manos, con el dramatismo que le caracteriza a esta fase de su carrera, definida por su lanzamiento más reciente “Femme Fatale“. Con un look claramente inspirado en Marilyn Monroe y una poderosa voz, la chilena-mexicana hipnotizó a la Quinta de inmediato.

La performance continuó con la interpretación de Tormento, junto a un par de bailarinas y una Mon completamente cruda y emocionada. En la primera pausa aseguró estar “muy feliz, pero un poco hiperventilada”; pasando a cantar “Amor Completo”, uno de sus éxitos más clásicos.

Invitadas debutantes

La artista invitó a dos destacadas figuras de la música chilena actual: la cantautora y rapera Akrilla, y la artista Javiera Electra, ambas con amplia actividad en la escena nacional durante los últimos días.

Las tres intérpretes subieron juntas al escenario para ofrecer una versión en formato acústico de “Pa’ donde se fue”, canción que forma parte del álbum “La trenza” de Laferte.

La tercera es la vencida

Una emocionada Mon Laferte recibió la Gaviota de Plata y de Oro por tercera vez, con el clamor de la Quinta Vergara completa. Mientras el público seguía clamando sin cesar por la preciada Gaviota de Platino, vienen al recuerdo sus presentaciones de 2017 y 2020, donde el Monstruo pedía exactamente lo mismo.

Sin embargo, y como ya es cábala, la tercera es la vencida. La gente siguió gritando, “es muy emocionante estar aquí. Tuve un recuerdo, que canté en aquí en el año 98, en el Festival de la Cebolla. Me dió una epifanía de estar acá, en el Festival de Viña“.

Tras los dos primeros galardones, la cantante siguió cantando interpretando “Mi Buen Amor” cuando fue opacada por una pareja que se pidió matrimonio al unísono; quienes recibieron unas “¡felicidades!” de Laferte.

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche, cuando la viñamerense interpretó “Tu falta de querer”, haciendo estallar a la Quinta Vergara. Acto seguido: el galardón más preciado de Viña del Mar

En ese momento, el animador Rafael Araneda afirmó “eres una artista maravillosa que está brillando en todo el continente, fuiste a México y forjaste una carrera por tu propia cuenta”

Mon Laferte respondió “a lo mejor no canté porque estaba muy nerviosa. Pero canté con todo el corazón porque los amo. No pueden dar esa no la pidan“. “Viña te entrega el premio más grande que puede recibir un artista en este escenario”, afirmó Araneda, antes de que recibiera la preciada Gaviota de Platina, a lo que Laferte abrazó junto a sus otros galardones.

Las palabras finales de la icóno de la música chilena y latina, fueron: “Es hermosa. La verdad, no sé ni que decir. Quiero decirle a cada persona que está aquí. Los amo, geniunamente los amo. Deseo que sean todos felices y mucho amor para todos ustedes. Para la gente que está en sus casas. Desde la punta del Norte hasta el Sur. Chile te amo“.

El Monstruo, satisfecho con nada, se llevo no una, si no dos canciones más luego del galardón. Bajando incluso al público y compartiendo directamente con las personas.