Bajando las velocidades tras una etapa intensa a nivel musical, como lo fue el 2020, en febrero nos encontramos en gran medida con nuevos singles que una serie de artistas han compartido como adelanto de sus próximos trabajos a lanzar durante este año.

Entre los que ya tienen fecha de salida, están Sueños de Dalí, el debut de Paloma Mami, y When You See Yourself, de los rockeros Kings of Leon. Ambos títulos programados para llegar a las tiendas en marzo próximo.

A continuación, revisamos algunos de los singles más destacados de esta semana.

Lanza Internacional

Sin perder del todo su costado más rockero, el trío integrado por Ricardo Nájera y los hermanos Francisco y Mauricio Durán vuelve a la carga con melódico single donde la frustración tras un quiebre amoroso se resume en el título: Un pedazo más de tu corazón.

Escucha el single aquí

Kings of Leon

La premiada banda de rock ya afina detalles para lo que será el lanzamiento de su esperado octavo álbum, When You See Yourself, programado para el próximo 5 de marzo. Como adelanto, ya se encuentra el video del single Echoing.

Mira el video aquí

Conan Gray

Tras ubicarse en los primeros puestos de las listas de plataformas streaming con Heather, este cantante estadounidense de 21 años sigue su prometedora carrera con un nuevo single, Overdrive. “La escribí para escapar de la realidad. Pasé todo el año pasado deprimido solo en mi casa y quería hacer algo para bailar dentro de ella. Algo con lo que pudiese distraer mi cabeza y perder sus preocupaciones”, explica su autor sobre esta pieza.

Mira el video aquí

Cazzu

En pleno día de los enamorados, la denominada “jefa del trap” sorprendió con un nuevo tema, inspirado curiosamente en el desamor, llamado C14tORCE IV. El single, producido junto al reconocido Tainy, cuenta con un atormentado videoclip registrado en la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Facundo Balive.

Mira el video aquí

Alan Walker y Salem Ilese

El DJ y productor nominado a los premiso Brit irrumpe este viernes con una nueva canción inspirada en “la gente que tiene el poder de sacarte de los momentos más oscuros”, según explica el músico en un comunicado. Se trata de Fake a Smile, corte que cuenta además con la voz invitada de Salem Ilese, conocida por el hit Mad At Disney.

Mira el video aquí

Luis Fonsi y Rauw Alejandro

El artista detrás de Despacito no se aparta de los ritmos bailables que tanto éxito le han dado en el último tiempo. Esta vez nos encontramos con Vacío, un single mano a mano con su compatriota Rauw Alejandro, y que ya fue estrenado en la ceremonia de los premios Lo Nuestro. Este corte será parte del próximo álbum que Fonsi planea publicar este 2021.

Mira el video aquí

Camila Bañados

Tras mostrar en dos singles su talento para incursionar en géneros como el pop y el jazz, esta cantante chilena muestra otra de sus facetas en Persianas, un single de aires más chill y psicodélicos, cuya letra nace como una forma de salir adelante tras una desilusión amorosa.

Escucha el single aquí

Paloma Mami

Finalmente, tras una larga espera, la artista fenómeno de la música chilena anunció la salida de su disco debut, Sueños de Dalí, para el próximo 19 de marzo. Como previa de esto, ya se puede escuchar su nuevo single, Religosa.

Escucha el single aquí