Un nuevo viernes de lanzamientos nos toca revisar, y como cada semana, desgranamos parte de estos estrenos discográficos en El Mix.

En esta oportunidad nos encontramos con varias novedades de músicos chilenos como la debutante Sharon Mor, Rulo y Tomo Como Rey, además de varios singles de artistas latinos y el esperado disco de Foo Fighters.

Discos

The Weeknd – The Highlights

A solo días de uno de los mayores hitos en su carrera, su presentación en el intermedio del Super Bowl, el artista estadounidense mira hacia atrás con un álbum que recopila lo mejor de su repertorio, desde Wicked Games a After Hours, pasando por sus aportes a algunas bandas sonoras y hits como Starboy y Can’t Feel My Face.

Escucha el disco aquí

Foo Fighters – Medicine At Midnight

Tras un silencio de tres años, los liderados por Dave Grohl están en forma nuevamente con el que varios medios han calificado como el mejor trabajo del grupo en años. Precedido por una serie de singles (como No Son of Mine y la épica Waiting on a War), este álbum viene a cumplir con la cuota de descarga rockera que muchos estaban esperando, y que solo baja revoluciones hacia el cierre en la dulce Chasing Birds.

Escucha el disco aquí

Kevin Roldan – Boff

El joven cantante colombiano ha sabido mantenerse activo entre las listas de urbano latino al sumar toques de pop a su contagioso reggaetón. Con el fin de seguir presente, Roldan lanzó este viernes su nuevo disco del que destacan tracks Hasta Abajo, Extasis y Sensaciones.

Escucha el disco aquí

Rulo – Precipicio

El cantautor chileno lanzó hace algunos días el fruto de la creatividad que fluyó al radicarse a México, Precipicio, un EP que tardó en vez la luz debido a situaciones personales y profesionales (se sumó a la banda de Mon Laferte en el 2019), y que refleja sus nuevas inquietudes musicales. Entre sus tracks más destacados están La Carta, Enemigo y La Madeja.

Escucha el disco aquí

Singles

Sharon Mor

Con apenas 19 años, esta cantante chilena es una de las promesas del pop nacional. Parte de su talento queda de manifiesto en Rompecabezas, un single nacida de forma espontánea al piano y que creció al incluir a distintos músicos nacionales al momento de ser llevada al estudio. Los sentimientos que se esconden en la letra del track se presentan además en el video, dirigido por Luciano Rubio (Gepe y Fernando Milagros).

Mira el video aquí

Ecko y Mariah Angeliq

La estrella del trap argentino Ecko rinde homenaje a los artistas que disfrutó en toda su adolescencia en Reggaetón de Antes, un single donde comparte rimas con la promesa de Miami, Mariah Angeliq. “ Cuando pensé con quién colaborar pensé en Mariah, sabía que su voz iba a aportar la sensualidad que necesitaba la canción”, señala la transandina sobre esta colaboración.

Mira el video aquí

Mueres en el Mar

El proyecto liderado por la cantante chilena Maca Carreño presenta esta semana el primer adelanto de su primer largaduración: Precipicio, un tema que cuenta la historia de un niño que sufre el abandono de su madre, con quien se reencuentra cuando ya es adulto. El corte incluye además un video realizado en conjunto con la productora Cuerda Floja.

Mira el video aquí

Sebastián Yatra

La tristeza de la despedida y la promesa de un nuevo comienzo son las emociones que marcan Adiós, el nuevo sencillo del cantante colombiano ganador de ocho Latin Grammy. “Estos últimos días necesitaba un descanso, necesitaba que todo se detuviera para poder reiniciar y, si Dios quiere, reiniciar de una manera linda, con amor, con esta canción”, señaló el artista en un mensaje a sus fans antes de estrenar el video de este tema.

Mira el video aquí

Tomo Como Rey y Leo Rey

La banda de cumbia nacional invitó al popular ex vocalista de La Noche a ser parte de Cámara Lenta, canción original del grupo del 2013 que regresa en una nueva versión, y que formará parte de TCR Positivo, un disco de grandes éxitos y canciones inéditas que la agrupación planea lanzar en los próximos meses.

Escucha el single aquí