El rock y el pop se actualizan este viernes con una serie de nuevos lanzamientos musicales que ya se pueden disfrutar en pleno a través de las distintas plataformas digitales.

Como cada viernes, revisamos a continuación algunos de los títulos más destacados para escuchar en estos días.

Discos

Gorillaz – Song Machine, Season One: Strange Timez

Tras una serie de adelantos, el proyecto virtual de Damon Albarn finalmente presenta el primer capítulo de su nuevo plan: Song Machine, Season One: Strange Timez, una colorida colección de buenas canciones que llevan un paso más allá el sonido que ya venía mostrando Gorillaz en sus últimos dos discos, y sumando aportes estelares de Robert Smith (The Cure), Peter Hook (New Order), St. Vincent, Beck y Elton John.

Escúchalo aquí

Beastie Boys – Beastie Boys Music

Como broche de oro de una serie de lanzamientos biográficos del trío de Brooklyn, que contó con un documental y un libro, este viernes llegó a servicios streaming un compilado de sus 20 grandes éxitos. Desde So What’Cha Want a No Sleep T’ill Brooklyn, pasando por Intergalactic y Sabotage, nada sobra en este disco.

Escúchalo aquí

Bruce Springsteen – Letter To You

Con su E Street Band tocando en estado puro, The Boss dio forma a su nuevo disco en solo cinco días antes de la pandemia, logrando dar con una electricidad que se sitúa entre dos de sus clásicos de los ’80, The River y Born In The USA.

Escúchalo aquí.

Boy Pablo – Wachito Rico

Luego de mostrar sus distintas facetas indie pop en dos EPs, el chileno-noruego Boy Pablo busca consolidar su sonido propio con su álbum debut, donde consigue un curioso equilibrio de las distintas experiencias que identificarán a más de algún adolescente en el mundo.

Escúchalo aquí

Major Lazer – Music Is The Weapon

DIplo; Walshy Fire y Apre Drums son tipos que saben cómo convertir cualquier momento del día en una gran fiesta. En tiempos de pandemia, la receta para pasar un buen momento es su nuevo trabajo, en el que destacan se pasean nombres como J Balvin, Nicki Minaj, el productor indio Nucleya y la chilena Paloma Mami.

Escúchalo aquí

John Frusciante – Maya

El retornado guitarrista de Red Hot Chili Peppers encontró el tiempo para poder sumar un nuevo capítulo a su discografía solista, una que tiene seguidores que sobresalen de la atmósfera de su famosa banda. En esta oportunidad, la apuesta va por una mezcla del breakbeat de principios de los ’90, más toques de hardcore y jungle.

Escúchalo aquí

Singles

Ariana Grande

Con un entretenido video, donde se luce como presidenta de los Estados Unidos, esta cantante acaba de poner la primera bandera del sucesor del aclamado Thank u, next con Positions. El video alcanzó en cosa de horas las 7 millones de visitas y en Chile está en el primer lugar de la lista de tendencias de YouTube.

Mira el video aquí

Karol G

Definida como un tema que llama al empoderamiento y la inclusión para todos, Bichota es la nueva canción de esta popular artista femenina de reggaetón. Junto con el video del tema, realizado por el premiado director Colin Tilley (J Balvin, Cardi B, Justin Bieber, entre otros), la cantante también estrenó esta semana su participación en la serie original de YouTube, Realeased.

Mira el video aquí

La Combo Tortuga

Aprovechando la contingencia por el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, la banda de Maipú se une a Liricistas en Somos, un tema cargado de rimas inspiradas en las desigualdades que se viven en Chile y el descontento social.

Escucha el tema aquí