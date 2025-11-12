El exitoso regreso de Rosalía: 12 de las 15 canciones de “Lux” están entre las más escuchadas en Spotify

La cantante y compositora española, luego de tres años de su último disco "Motomami", ha vuelto con su nueva apuesta musical, donde ha tenido una gran acogida por parte de sus fanáticos. Actualmente, 12 de las 15 canciones de su álbum "Lux" figuran entre los temas más escuchados a nivel mundial en Spotify.

Rosalía dejó claro que con Lux la era de Motomami había llegado a su fin. Para marcar esa diferencia, decidió que, antes del estreno de su álbum, presentaría su nueva apuesta musical con la canción y el video Berghain, dando inicio a una etapa en la que Dios, la fe y la espiritualidad se convierten en los ejes centrales de su obra.

En el proceso creativo, la artista explicó en una entrevista con The Zane Lowe que explotó al máximo su sensibilidad. Contó que hubo lágrimas, pero también que fue la etapa en la que más creció como escritora y en la que se entregó por completo en cada canción.

Además, aprovechó este viaje musical para aprender sobre teología, un aspecto clave para comprender la composición total de Lux, un disco inspirado en santas de diversos rincones del mundo. Un ejemplo es la canción Porcelana, donde hace referencia a Ryōnen Gensō, una noble japonesa que decidió despojarse de su belleza para poder ingresar a un monasterio.

Este álbum incluye referencias históricas a figuras femeninas y una variedad lingüística, con canciones en 13 idiomas.

El trabajo de la catalana ha tenido un gran éxito: 12 de las 15 canciones del álbum figuran entre los temas más escuchados a nivel mundial en Spotify.

El crítico de música Felipe Retamal comentó que un disco como este “te desafía a escucharlo, a entender qué propone y a abrirte muchas preguntas”.