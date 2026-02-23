Cultura andrea bocelli

El emotivo mensaje de Matteo Bocelli a Chile tras triunfar en Viña 2026

Por CNN Chile

23.02.2026 / 19:44

A pesar de haber salido de madrugada, pasadas las 03.00, Bocelli logró, con su carisma y hermosa voz, enganchar con un público que lo acompañó durante la hora de presentación. 

Fue uno de los puntos altos de la noche inaugural del Festival de Viña 2026. Matteo Bocelli, hijo del destacado tenor italiano Andrea Bocelli, deslumbró a la Quinta Vergara en su segunda presentación en Chile.

Un show que fue reconocido con dos gaviotas: una de oro y otra de plata, sellando así un exitoso paso por Viña 2026.

Y un día después, Matteo Bocelli tuvo emotivas palabras para Chile: “Gracias al hermoso público por recibirme con tanta calidez”.

“Tengo recuerdos increíbles de mi primera vez en este escenario hace dos años. Puedo decir con certeza que anoche estuvo a la altura de esos recuerdos, e incluso más”, agregó el tenor.

En esa línea, Bocelli destacó a quienes se quedaron hasta el final de la noche inaugural para escucharlo cantar. “Y no tengo palabras para agradecerles por quedarse hasta tan tarde… y por bailar conmigo. Eso significó mucho más de lo que creen”.

“A todos mis fans que vinieron, todos se veían hermosos entre el público. Los aprecio infinitamente. Estoy muy agradecido de compartir estos momentos con ustedes”, cerró.

