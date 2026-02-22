Cultura Viña 2026

El día que Gloria Estefan casi muere: El trágico accidente que la dejó sin caminar y su milagrosa recuperación

Por CNN Chile

22.02.2026 / 22:55

En marzo de 1990, un camión embistió el micro en el que viajaba la artista con su familia, rompiéndole la espalda. Los médicos pronosticaron que nunca volvería a caminar ni tendría más hijos, pero ella desafió todos los diagnósticos.

La noche de este domingo, Gloria Estefan se encuentra deslumbrando a la Quinta Vergara con un show que ha repasado por sus grandes éxitos.

Pero pocos recuerdan que hace 36 años la artista estuvo a punto de perder la vida.

En marzo de 1990, durante una gira promocional por Pensilvania, un camión impactó por detrás el micro en el que viajaba junto a su esposo Emilio, su hijo Nayib y su banda.

“Me desperté en el piso del micro, con Emilio cubierto de sangre”, relató años después en el programa “Red Table Talk”, según reportó TN.

La lucha por volver a caminar

Gloria sufrió una fractura de columna que la mantuvo inmovilizada. Los médicos insertaron dos varillas de titanio en su espalda y le advirtieron que probablemente nunca volvería a caminar ni podría tener más hijos.

Sin embargo, la artista, profundamente católica, atribuyó su recuperación a las oraciones de sus fans: “Visualizaba las oraciones entrando en mi cuerpo y reconectando mis nervios”. Tras tres meses de rehabilitación, desafió todos los pronósticos y volvió a caminar.

Hoy, con 68 años, la ganadora de tres Grammy demuestra en Viña que su espíritu sigue intacto

