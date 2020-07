Ayudada de la animación para burlar los obstáculos de la pandemia del coronavirus, Dua Lipa lanzó un nuevo video para promocionar Future Nostalgia (2020), su último álbum.

Hallucinate fue el single escogido por la artista británica para retratarlo a través de dibujos animados que recuerdan a las películas y cortos de Disney de la primera mitad del siglo XX. Enormes ojos e incluso un par de guantes a lo Mickey Mouse llenan a sus fanáticos de nostalgia.

El video también está plagado de psicodelia, a tono con la letra de la canción, que habla sobre un amor tan fuerte, que cambia la percepción de la realidad. De esta forma, la Dua animada transita entre las luces y la oscuridad constantemente.

Dirigido por Lisha Tan, el video de Hallucinate incluye vegetales bailando, unicornios y un payaso que se convierte en calavera.

Ante la decepción de algunos fans que esperaban verla a ella en el video, la artista respondió: “¿se les olvidó que hemos estado en medio de una pandemia durante los últimos tres meses?”.

Did you guys forget that we’ve been in the middle of a pandemic for the past 3 months??? 😂😂 https://t.co/KbIE1BL3GU

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 8, 2020