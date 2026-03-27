Cultura dua lipa

Dua Lipa se une al reparto de “Peaked”, nueva comedia de A24 dirigida por Molly Gordon

Por CNN Chile

27.03.2026 / 15:23

{alt}

La cantante interpretará su primer papel en una comedia ensemble en la película que sigue a dos excompañeras de secundaria etiquetadas como "terroristas". Laura Dern, Emma Mackey y Simone Ashley completan el elenco.

La cantante Dua Lipa se incorporó al elenco de “Peaked”, una nueva comedia de A24 dirigida por Molly Gordon (“The Bear”), quien también coescribe el guion junto a Allie Levitan.

La trama sigue a dos chicas etiquetadas como “terroristas” en la secundaria que, diez años después, intentan revivir sus días de gloria en una reunión de exalumnos.

Un reparto de lujo y producción en marcha

Lipa se suma a un elenco que incluye a la ganadora del Oscar Laura Dern, Emma Mackey (“Sex Education”), Connor Storrie, Simone Ashley (“Bridgerton”) y Amy Sedaris, entre otros.

La producción, que comenzará en Nueva Jersey el próximo mes, marca el debut de la cantante en la comedia ensemble, tras sus apariciones en “Barbie” y “Argylle”. Según reportó NME, aún no se ha revelado el personaje que interpretará ni la fecha de estreno.

DESTACAMOS

Negocios CFA advierte cuarto incumplimiento fiscal consecutivo y alerta que la deuda rozaría el 45% del PIB hacia 2030

LO ÚLTIMO

Cultura Teatro Municipal de Santiago lanza su primer club de lectura gratuito: Revisa fechas, horarios y obras que se analizarán
Contraloría revisará oficio que solicitó la ministra Steinert a la PDI por investigación sobre "Clan Chen"
Fiscalía pide formalizar a Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias y otros delitos
Del rap a la política: Balen Shah es electo como el nuevo primer ministro de Nepal
Ganancias de Codelco superaron los US$2.000 millones en 2025: Aporte al fisco creció un 16%
“Un colegio no puede ser un lugar de violencia”: Presidente Kast condena ataque que dejó a una inspectora muerta en Calama