Dua Lipa se une al reparto de “Peaked”, nueva comedia de A24 dirigida por Molly Gordon

La cantante interpretará su primer papel en una comedia ensemble en la película que sigue a dos excompañeras de secundaria etiquetadas como "terroristas". Laura Dern, Emma Mackey y Simone Ashley completan el elenco.

La cantante Dua Lipa se incorporó al elenco de “Peaked”, una nueva comedia de A24 dirigida por Molly Gordon (“The Bear”), quien también coescribe el guion junto a Allie Levitan.

La trama sigue a dos chicas etiquetadas como “terroristas” en la secundaria que, diez años después, intentan revivir sus días de gloria en una reunión de exalumnos.

Un reparto de lujo y producción en marcha

Lipa se suma a un elenco que incluye a la ganadora del Oscar Laura Dern, Emma Mackey (“Sex Education”), Connor Storrie, Simone Ashley (“Bridgerton”) y Amy Sedaris, entre otros.

La producción, que comenzará en Nueva Jersey el próximo mes, marca el debut de la cantante en la comedia ensemble, tras sus apariciones en “Barbie” y “Argylle”. Según reportó NME, aún no se ha revelado el personaje que interpretará ni la fecha de estreno.