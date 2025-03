Muere a los 82 años Carl Dean, el esposo que Dolly Parton mantuvo alejado de los focos durante casi seis décadas

La pareja, que mantuvo su relación fuera del ojo público, se casó en 1966 tras conocerse cuando Parton tenía 18 años.

(CNN) — Carl Dean, marido de Dolly Parton desde hace casi 60 años, falleció el lunes en Nashville, Tennessee. Tenía 82 años.

Según un comunicado facilitado a The Associated Press por el publicista de Parton, Dean será enterrado en una ceremonia privada a la que asistirá su familia más cercana.

“Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacer justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y condolencias”, escribió Parton en un comunicado.

La familia ha pedido respeto y privacidad en estos momentos. No se ha anunciado la causa de la muerte.

Parton conoció a Dean a la salida de la lavandería Wishy Washy el día que se mudó a Nashville a los 18 años.

“Me sorprendió y me encantó que, mientras hablaba conmigo, me mirara a la cara (algo raro en mí)”, describió Parton el encuentro. “Parecía genuinamente interesado en saber quién era yo y de qué iba”.

Se casaron dos años después, el Día de los Caídos—30 de mayo de 1966— en una pequeña ceremonia en Ringgold, Georgia.

Dean era un hombre de negocios, propietario de una empresa de asfaltado en Nashville. Sus padres, Virginia “Ginny” Bates Dean y Edgar “Ed” Henry Dean, tuvieron tres hijos. Parton se refería a su madre como “Mamá Dean”.

A Dean le sobreviven Parton y sus dos hermanos, Sandra y Donnie.

Parton y Dean mantuvieron su relación en privado durante décadas. En 1984, Parton declaró a The Associated Press: “Mucha gente dice que Carl Dean no existe, que es alguien que me inventé para alejar a los demás de mí”.

Bromeó diciendo que le gustaría posar con él en la portada de una revista: “Para que la gente supiera, al menos, que no estoy casada con una verruga o algo así”.