Cultura Día de los Patrimonios

Día de los Patrimonios 2025: Títeres, desfile de perros, recorrido por La Moneda y más panoramas gratuitos

Por CNN Chile

19.08.2025 / 14:10

El Día de los Patrimonios 2025 se celebrará este sábado 23 de agosto en todo Chile, con actividades gratuitas, recorridos patrimoniales, visitas a museos y panoramas en familia en las 16 regiones del país.

Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo una nueva versión de los Días de los Patrimonios, enfocada en niños, niñas y adolescentes.

Desde el norte hasta el extremo sur, habrá diversas actividades gratuitas para disfrutar en comunidad: recorridos por espacios patrimoniales, visitas a museos, actividades al aire libre, teatro, música y mucho más, en una verdadera fiesta para alegrar el fin de semana.

En la plataforma oficial (https://www.diadelospatrimonios.cl/) se pueden revisar las cientos de actividades disponibles, filtrando por región, rango etario, modalidad y horario.

Revisa aquí algunas de ellas:

Exposición: ¡Niñas y niños tenemos derechos!

La muestra, a través de paisajes y animales ilustrados, invita a reflexionar sobre los derechos universales de la infancia.

  • Sábado 23 de agosto
  •  Galería Cero | Nivel -1 | Centro Cultural La Moneda
  • Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago
  • Inscripción: reservas previas en cclm.cl

Teatro de títeres

La compañía CortiCuento presenta una divertida y educativa función de teatro de títeres para toda la familia, inspirada en cuentos clásicos y en el patrimonio oral.

  • Sábado 23 de agosto
  • 17:30 a 19:00 horas
  • Centro Cultural GAM

Museo Nacional de Historia Natural

El Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en la comuna de Quinta Normal, abrirá sus puertas de 10:00 a 17:30 horas. Sin reserva ni inscripción, ingreso solo por orden de llegada.

Taller: Los sonidos del bosque

A partir de un paisaje sonoro creado con grabaciones reales en la zona de Ñuble, el Museo del Sonido invita a una exploración sónica de estos bosques.
Quienes participen podrán ir plasmando lo que escuchan en un rollo de papel gigante, utilizando crayones, lápices y collage, para crear la imagen del bosque.

  •  Sábado 23 de agosto
  •  11:30 a 12:30 hora
  • Huérfanos 2919, Santiago

Visitas guiadas al Palacio de La Moneda

También estará disponible el tradicional recorrido por el Palacio de La Moneda, el sábado 23 de agosto.

  • Requiere inscripción previa en patrimoniopresidencia.cl
  • Horarios: 09:30 a 16:30 hora
  • Primer ingreso: 09:30 horas
  • Último ingreso: 16:30 horas (la fila se cerrará en ese horario).

Además, en la Plaza de la Constitución se presentará el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros.

  • Sábado 23 de agosto
  •  11:00 a 11:30 horas
  •  13:00 a 13:30 horas

