Día de los Patrimonios 2025: Títeres, desfile de perros, recorrido por La Moneda y más panoramas gratuitos

El Día de los Patrimonios 2025 se celebrará este sábado 23 de agosto en todo Chile, con actividades gratuitas, recorridos patrimoniales, visitas a museos y panoramas en familia en las 16 regiones del país.

Este sábado 23 de agosto se llevará a cabo una nueva versión de los Días de los Patrimonios, enfocada en niños, niñas y adolescentes.

Desde el norte hasta el extremo sur, habrá diversas actividades gratuitas para disfrutar en comunidad: recorridos por espacios patrimoniales, visitas a museos, actividades al aire libre, teatro, música y mucho más, en una verdadera fiesta para alegrar el fin de semana.

En la plataforma oficial (https://www.diadelospatrimonios.cl/) se pueden revisar las cientos de actividades disponibles, filtrando por región, rango etario, modalidad y horario.

Revisa aquí algunas de ellas:

Exposición: ¡Niñas y niños tenemos derechos!

La muestra, a través de paisajes y animales ilustrados, invita a reflexionar sobre los derechos universales de la infancia.

Sábado 23 de agosto

Galería Cero | Nivel -1 | Centro Cultural La Moneda

Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago

Inscripción: reservas previas en cclm.cl

Teatro de títeres

La compañía CortiCuento presenta una divertida y educativa función de teatro de títeres para toda la familia, inspirada en cuentos clásicos y en el patrimonio oral.

Sábado 23 de agosto

17:30 a 19:00 horas

Centro Cultural GAM

Museo Nacional de Historia Natural

El Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en la comuna de Quinta Normal, abrirá sus puertas de 10:00 a 17:30 horas. Sin reserva ni inscripción, ingreso solo por orden de llegada.

Taller: Los sonidos del bosque

A partir de un paisaje sonoro creado con grabaciones reales en la zona de Ñuble, el Museo del Sonido invita a una exploración sónica de estos bosques.

Quienes participen podrán ir plasmando lo que escuchan en un rollo de papel gigante, utilizando crayones, lápices y collage, para crear la imagen del bosque.

Sábado 23 de agosto

11:30 a 12:30 hora

Huérfanos 2919, Santiago



Visitas guiadas al Palacio de La Moneda

También estará disponible el tradicional recorrido por el Palacio de La Moneda, el sábado 23 de agosto.

Requiere inscripción previa en patrimoniopresidencia.cl

Horarios: 09:30 a 16:30 hora

Primer ingreso: 09:30 horas

Último ingreso: 16:30 horas (la fila se cerrará en ese horario).

Además, en la Plaza de la Constitución se presentará el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros.