Día de los Enamorados: 10 películas para reír, llorar y sentir mariposas en el estómago

Revisa el listado de películas que tiene historias variadas e ideales para disfrutar con tu pareja, familia o amigos si eres un fanático del cine o buscas un panorama diferente en el Día de los Enamorados.

Este sábado 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, festividad en la que existe una múltiple oferta de panoramas para celebrar con la pareja o seres queridos.

Una de las opciones es celebrar el día viendo películas románticas, tanto clásicas como nuevas en la industria. Es por eso que CNN Chile te recomienda 10 películas que reúnen distintas historias de amor, que pueden causar desde carcajadas escandalosas hasta un llanto incesante.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

Protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, la película narra la dramática historia de Clementine y Joel, cuyo encuentro fue mágico apenas cruzaron miradas. Sin embargo, después de unos días perfectos al lado del otro, los problemas estallan, al punto de que ambos desean nunca haberse conocido, y su deseo se vuelve realidad gracias a un novedoso invento.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos te hará reflexionar y darte cuenta de que el verdadero amor, al igual que la vida, tiene altibajos que no se pueden borrar, porque forman parte de quiénes somos y de cómo evolucionamos como personas.

El filme está disponible en HBO Max.

Los juegos del destino (2012)

Si quieres pasar un buen rato y emocionarte en este 14 de febrero, esta película es una gran opción.

La trama empieza con Pat, un joven con trastorno bipolar que se muda a la casa de sus padres luego de estar internado en un hospital psiquiátrico al enterarse de que su pareja le era infiel. Pat está decidido a volver a conquistar a su exesposa, pero en el camino conoce a una excéntrica mujer viuda que pone su mundo de cabeza.

La cinta, protagonizada por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

Triste San Valentín (2010)

Ryan Gosling y Michelle Williams retratan la trágica realidad de un matrimonio que ya no siente el romance apasionado que alguna vez los unió. En un intento por salvar su relación, se escapan a un hotel temático donde recuerdan su apasionado inicio y cuándo todo empezó a desmoronarse.

No todo es risa en el Día de los Enamorados. Triste San Valentín te mostrará lo efímero que puede llegar a ser el amor y lo importante que es la comunicación en la relación para superar las dificultades. Disponible en Prime Video.

Como si fuera la primera vez (2004)

Henry es un hombre que se dedica a conquistar mujeres por pocas horas de diversión en Hawái y, en el café Hukilau, conoce a Lucy, el amor de su vida. Pero hay un pequeño problema: Lucy tiene memoria de corto plazo y todos los días se olvida de él.

Adam Sandler y Drew Barrymore son los protagonistas de esta divertida y trágica historia, que te sacará risas, pero también lágrimas.

Puedes encontrar la película en Netflix, al igual que el filme “Luna de miel”, protagonizado por ambos actores y que puede ser otra opción divertida para este 14 de febrero.

Locamente millonarios (2018)

La cinta está basada en la novela de Kevin Kwan Locos, ricos y asiáticos, y Constance Wu, junto a Henry Golding, trae a la vida esta romántica y divertida historia que está disponible en Netflix.

Rachel Chu acompaña a su novio a Singapur para, por fin, conocer a su misteriosa familia. Pero, al llegar, se da cuenta de que la familia de Nick Young no es solamente millonaria, sino que es una de las más ricas y conocidas de Singapur.

Rachel, que es de origen humilde, se ve enfrentada a la fuerte desaprobación de la madre autoritaria de Nick y se esfuerza por encajar con los Young. Bien dicen que puedes escoger a quién amar, pero no puedes escoger a su familia.

Antes del amanecer (1995)

Jesse conoce casualmente a Celine, una estudiante francesa, en un tren en Europa. Ambos sienten una conexión inmediata y deciden pasar una noche inolvidable juntos recorriendo las calles de Viena, antes de que amanezca y todo acabe.

Esta imperdible historia de amor es parte de una trilogía que continúa con “Antes del atardecer”, donde Ethan Hawke y Julie Delpy te hacen revivir y emocionarte con el mismo apasionado romance de la primera entrega. Ideal para este Día de los Enamorados.

Las dos películas están disponibles en Prime Video.

Vidas pasadas (2023)

Nora y Hae Sung son dos amigos de la infancia que comparten una conexión profunda y se separan cuando la familia de Nora se muda a Canadá. Después de doce años, vuelven a encontrarse y a revivir los anhelados recuerdos de su infancia, lo que no les permite dejar de preguntarse: ¿Qué hubiera pasado si…?

Puedes encontrar este filme de romance y drama asiático, que te hace reflexionar sobre las decisiones de la vida y abrazar el presente al aceptar el “qué hubiera sido”, en Netflix.

Loco y estúpido amor (2011)

Cal es un hombre de cuarenta años que piensa tener un matrimonio perfecto, pero se enfrenta a la dura realidad cuando su esposa Emily le pide el divorcio. A Cal no le queda otra opción que aceptar su soltería y buscar el amor con la ayuda de Jacob, un experto en seducción que, al mismo tiempo, sale con su hija…

El reconocido actor de “The Office”, Steve Carell, protagoniza esta divertida cinta que muestra varias historias de amor con humor y drama. El filme está disponible en Prime Video.

Cuando Harry encontró a Sally (1989)

Dentro de este top de películas para ver en el Día de los Enamorados no podemos olvidar el filme clásico del fallecido actor y director Billy Crystal, junto a la actriz Meg Ryan.

La atrapante historia de Harry y Sally, dos grandes amigos que hacen todo lo posible por no ceder a la atracción entre ambos y conservar su amistad, está disponible en Prime Video.

Cumbres borrascosas (2026)

Esta versión está basada en la interpretación de Emerald Fennell de la novela escrita por Emily Brontë en 1847 y es un estreno imperdible para este 14 de febrero.

La película tiene como protagonistas a Jacob Elordi y Margot Robbie, quienes traen a las pantallas del cine un relato de amor marcado por una pasión prohibida entre Heathcliff y Catherine, que se transforma en un romance intoxicante, lleno de deseo y locura.