¿Desde cuando se celebra La Gala de Viña del Mar? La historia del evento más “glamoroso” del certamen

La Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que este viernes 21 de febrero se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, tiene sus orígenes en los primeros años del certamen, aunque su consolidación como evento independiente ocurrió recién en la década de 1980.

Desde entonces, la antesala al festival musical más importante de Latinoamérica ha evolucionado hasta convertirse en una noche que mezcla moda, música y entretenimiento.

De la recepción protocolar a la alfombra roja

En sus inicios, según reportó Radio Imagina, durante la década de 1960, el Festival de Viña se centraba exclusivamente en las presentaciones en vivo en la Quinta Vergara. La idea de una gala previa comenzó a tomar forma en los años 80, cuando la organización incorporó alfombra roja, desfiles de moda e invitaciones especiales para los artistas nacionales e internacionales que participarían en el certamen.

Fue el primer paso para transformar una recepción protocolar en un evento con identidad propia.

El salto a la popularidad en los 90

La década de 1990 marcó un punto de inflexión. La transmisión en vivo por televisión de la alfombra roja popularizó la Gala, convirtiéndola en un acontecimiento tan esperado como los conciertos mismos.

Figuras como Ricky Martin, Shakira y Luis Miguel desfilaron por la Quinta Vergara, transformando la noche en una plataforma para exhibir tendencias de moda y consolidar el vínculo entre la música y el espectáculo.

A lo largo de su historia, la Gala registró dos suspensiones: en 1974 por el golpe de Estado y en 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Hoy, con cobertura en múltiples plataformas y comentaristas especializados, la alfombra roja de Viña es uno de los eventos más virales del verano chileno.