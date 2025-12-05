“Descifrando la naturaleza”, el lado humano de la ciencia a través de los ojos de Bárbara Tupper 

Bárbara Tupper debutó con su primer libro “Descifrando la naturaleza”, un relato profundo, lleno de las vivencias y exploraciones de 7 naturalistas modernos del siglo XX y XXI. Una obra cargada de emoción, ciencia y una perspectiva humana de relatos fascinantes que nunca antes han salido a la luz.

“Todos somos parte del gran ecosistema y tenemos que aprender a convivir y respetarnos”.

A través de la historia de nuestro país, han sido muchas las personas que, con el trabajo de su vida, han ayudado a investigar y dar a conocer sobre los distintos seres que conviven con nosotros dentro de nuestro gran ecosistema.

La divulgación científica es clave para poder explorar de manera consciente nuestro entorno. Es por esto que, Bárbara Tupper, periodista de profesión, a través de su libro Descifrando la naturaleza, reúne extractos de la vida de 7 naturalistas de la época moderna, del siglo XX y XXI, en el cual, además de dar a conocer sus descubrimientos, se interna y profundiza sobre la vida de cada uno de ellos.

El libro relata sus historias, e incluso, se adentra en cada una de sus motivaciones y pasiones, las que los llevaron a convertirse en figuras importantes, pero poco conocidas, sobre quienes sentaron algunas de las bases de la flora y fauna en nuestro extenso territorio nacional.

Acercando la ciencia desde las historias humanas

La idea de crear la obra surge desde el sentimiento de contar historias que tienen un peso dentro de la trayectoria científica y natural del país. Un mundo real, tangible y fantástico, que aún con todas estas características, no encuentran el espacio para darse a conocer.

“Lo que yo tenía claro en este libro es que quería contar historias de científicos. En general la ciencia no es algo masivo, se le ve con cierto resquemor porque hay un lenguaje que no todos entendemos. Entonces, lo que yo quería, era acercar la ciencia a las personas a través de estas historias”, expresó la escritora.

Es por esto que, Tupper emprende un viaje de 3 años a través de relatos, recuerdos y memorias de familiares, colegas, conocidos y los propios protagonistas de cada historia, para ir restaurando sus vivencias y poder narrar sus vidas.

“Es un mix de muchas entrevistas, donde vas descubriendo a estas personas a través de su propio trabajo investigativo, porque uno puede percibir ciertas cuestiones, incluso con registros fotográficos. Yo puedo ver si una persona se viste de esta manera, o de la otra, si tiene cierta forma, entonces puedo ir concluyendo, por ejemplo, si es más o menos ordenada y ahí observando vas sacando conclusiones”, detalló Tupper.

Viviendo la expedición a través de la lectura

El libro contiene un perfecto balance entre historia natural acompañado de un relato que, durante todo el libro, prioriza la perspectiva humana.

“Me pareció que estas personas se merecían también contar sus historias desde ese lado, porque uno mira el trabajo científico y es espectacular todo lo que logró pero, detrás de eso, hay un montón de situaciones complejas, hay un montón de cosas que uno deja, complicaciones familiares, soledad, trabajo, pasar de largo, de repente de no vivir en las mejores condiciones, pero también está esto otro, las historias de vida de gente fascinante, donde implican historias humanas, de relaciones y de familia. Entonces, me parecía bonito contar ese lado, humanizar a estos grandes personajes, creo que los hace más cercanos”, expresó Bárbara Tupper.

Iniciado el viaje de inmersión a través de la lectura, puedes conectar con las historias de vida de la herpetológa, Maria Codoceo y su pasión por los anfibios y reptiles, de Guillermo Mann y su fervor por la mastozoología, el entomólogo Luis Peña y su amor por los insectos, la botánica explorada de la mano y los ojos de Adriana Hoffmann, los profundos viajes del biólogo marino Juan Carlos Castilla, el legado que dejó el ornitólogo Jurgen Rottman y los fascinantes descubrimientos de la micóloga Giuliana Furci.

Personajes históricos con los que Bárbara Tupper llegó a sentirse reflejada por el “espíritu aventurero” presente en las exploraciones y vida de cada uno de ellos.

“La exploración es un concepto que va de la mano con la aventura, es como parte de la vida. Entonces, lo que tú haces en términos de exploración es estudiar, decir ya esta persona fue a este lugar en tal época, entonces tratas de investigar sobre cómo era el lugar y así puedes ir dándole forma al relato, meter al lector y hacerlo sentir como que está en esa expedición”.

En el trayecto a bordo de la escritura, Tupper logró reafirmar el amor que desde siempre sintió por la naturaleza, su curiosidad por el mundo en el que vivimos y afirmó la convicción de que mirar el mundo a través de ojos curiosos “es lo que nos lleva a grandes conclusiones”, expresó.

Medioambiente y su ausencia en el debate público

Pero, a pesar de que la naturaleza sea la encargada de proveernos recursos y un espacio donde habitar, el medioambiente no está tan presente en los debates políticos, incluso con una elección presidencial programada para el próximo 14 de diciembre.

“Me parece triste, grave, frustrante y preocupante”, expresó Tupper, puesto la relevancia de proteger, cuidar y dar el espacio correspondiente como un tema de prioridad para seguir subsistiendo.

“Me llama mucho la atención el negacionismo climático, hay gente que niega la ciencia. Nos están diciendo hace años que va a pasar, y está pasando ya. No solamente tiene que ver con el cuidado de la naturaleza y de las especies que se van a extinguir, tiene que ver con nuestra propia sobrevivencia”, manifestó la escritora.

Y es que la política debe estar ligada a las preocupaciones medioambientales existentes desde hace muchos años a lo largo de todo el mundo. Tal como señala Tupper, todas las aristas dentro de la vida deben coexistir y estar vinculadas, incluyendo el medio ambiente, porque sin recursos naturales y sin un planeta que nos pueda albergar ¿cómo pretendemos sobrevivir?

“Yo sé que tenemos miles de necesidades como país y tenemos miles de necesidades en el mundo, pero yo creo que es hora de que entendamos que dentro de nuestras necesidades como humanidad y para sobrevivir en el planeta está cuidar lo que nos rodea. Insisto, la sobrevivencia del ser humano tiene que ver con tener agua, bosque y vida”.