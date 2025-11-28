Delfina Guzmán recibe homenaje de la Universidad de Chile y estrena documental sobre su vida

A sus 97 años y con más de siete décadas de trayectoria en el teatro y la televisión, fue distinguida como una de las egresadas más ilustres de la Universidad de Chile. Además, durante la ceremonia se estrenó un documental sobre su vida.

La reconocida actriz Delfina Guzmán fue distinguida por la Universidad de Chile con la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, galardón que fue entregado por la rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés, en homenaje a más de siete décadas de trayectoria en el teatro y la televisión.

Devés destacó “su temple, su oficio y humor entrañable”, relevando cómo, a lo largo de toda su carrera, incluso en momentos complejos como la dictadura, la artista contó “historias que resguardaban la humanidad”.

“Nos enseñó con inteligencia y creatividad que la verdad se puede y se debe llevar de frente siempre. Sembró un oficio y lo compartió con otros y otras, dio vida en los escenarios y hoy cosecha los aplausos de un país que la celebra de pie. La Universidad de Chile y su comunidad se unen a ese país y la distinguen como una de sus egresadas más ilustres”, expresó la rectora.

A nombre de Guzmán y su familia, su bisnieta Lupe Eyzaguirre fue la encargada de leer un texto escrito por la nieta de la actriz, Francisca, quien la describió como una persona “incorrecta, agradecida, enorme, equivocada y no, esa es también, la que se equivoca y recalcula”.

“Nunca se aburre, nunca; los días pasan por ella y todo lo observa”, escribió la nieta. Y agregó, en palabras reproducidas por una de sus bisnietas presentes en la ceremonia: “Esa es mi abuela ahora. La de antes, la actriz genial, deslenguada, pituca, memorable, valiente, esa era otra: sin parar, sin descansar, hacer, hacer, hacer. La dicotomía entre ser oligarca y pelear contra una dictadura dolorosa y peligrosa, saber navegar todas las aguas con agudeza e inteligencia”.

Lee también:Los 96 años de Delfina Guzmán: “No le tengo miedo a la muerte, solo le pido a Dios que me deje morir durmiendo”

Por su parte, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó: “La Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, de quien Delfina fue alumna, es un reconocimiento justo y necesario a una trayectoria que ha engrandecido nuestras artes y nuestra memoria cultural. Pero también es un gesto de afecto, de agradecimiento y de respeto hacia una mujer que ha vivido con una intensidad que inspira. Querida Delfina, gracias por tu talento, por tu valentía y por recordarnos siempre que el arte es un acto profundamente humano. Para Chile, para nuestras artes y para quienes hemos tenido el privilegio de compartir y aprender de ti, este homenaje no es solo una ceremonia, sino una celebración a tu vida y a tu legado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chileactores (@somoschileactores)

La carrera de Delfina Guzmán y su historia en la Universidad de Chile

El vínculo de la actriz con la Universidad de Chile comenzó cuando ingresó a la Escuela de Teatro Experimental, de la cual egresó en 1956, mismo año en que debutó en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile.

Ha destacado en el mundo del cine, teatro y televisión. En este último fue parte de la generación dorada de actores en teleseries como Sucupira”, La Fiera y El Circo de las Montini.

Premios y reconocimientos

Entre sus principales distinciones se encuentran:

Medalla Rectoral de la Universidad de Chile (2000).

Premio APES a la Trayectoria (2007).

Medalla de Honor del Senado de Chile (2007).

Copihue de Oro 2008 a la Mejor Actriz de Cine por “El regalo”.

Premio FITAM a la Trayectoria Artística (2010).

Distinción “Una Vida de Dedicación a las Artes” del Festival Internacional de Teatro de Miami (2011).

Premio Nacional del Humor UDP (2012).

Premio Caleuche a la Trayectoria (2019).

Selección “100 Líderes Mayores”, Conecta Mayor UC (2021).

Espiga de Oro de la Universidad de O’Higgins (2022).

Reconocimiento como “Mejor Actriz en la historia de Chile”, según estudio Cadem 5C de mayo de 2025.

El documental “Delfina: cállese, apúrese y no se luzca”

En la instancia también se estrenó el documental dirigido por Ricardo Carrasco, el cual fue exhibido previamente en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, donde recibió una gran ovación del público.

“Una mujer fuera de época, que rompe todos los moldes. Una mujer que pudo crear y que tuvo una vida creativa increíble. Seguía trabajando hasta hace dos años junto a su hijo músico. Era una mujer incansable, infatigable, alucinante”, remarcó el director.