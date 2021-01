(CNN) – Una tercera película de Deadpool ya está en producción y será parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

En una entrevista con Collider, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que Ryan Reynolds, la estrella de las películas de superhéroes con clasificación R, está trabajando actualmente en un guión.

“Tendrá una calificación R y estamos trabajando en un guión en este momento, y Ryan está supervisando un guión en este momento… No será (filmando) este año“, dijo Feige a la publicación.

“Ryan es un actor muy ocupado y exitoso”, declaró la cabeza tras el exitoso viaje de los superhéroes de Marvel a la gran pantalla, y agregó que “tenemos una serie de cosas que ya hemos anunciado que ahora tenemos que hacer, pero es emocionante que haya comenzado”

“Una vez más, un tipo de personaje muy diferente en el MCU, y Ryan es una fuerza de la naturaleza, lo cual es increíble verlo darle vida a ese personaje“, destacó.

Reynolds confirmó la próxima entrega de la franquicia en su página de Instagram.

Compartió una captura de pantalla de un tweet con la noticia y lo subtituló: “Primera orden del día: Encontrar al tipo que mató a la madre de Bambi. #Deadpool3“.

En un tweet que enlaza con un artículo con la noticia, Reynolds bromeó: “Revelación completa: les mostré Spiderman 1 y 2 y les dije que era Deadpool 1 y 2. #Deadpool3“.

Full disclosure: I showed them Spiderman 1 & 2 and told them it was Deadpool 1 & 2. #Deadpool3 https://t.co/N0IGDbpBK0

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 11, 2021