Daniel Naroditsky: La historia del gran maestro de ajedrez estadounidense que falleció a los 29 años

El reconocido jugador y streamer estadounidense dejó una huella profunda en la comunidad de ajedrez internacional.

Daniel Naroditsky, el destacado gran maestro de ajedrez estadounidense, falleció de forma repentina a los 29 años, según informó su club, el Charlotte Chess Center.

“Daniel Naroditsky se convirtió en un destacado Gran Maestro, autor, entrenador y streamer, cuya influencia se extendió mucho más allá del tablero de ajedrez. Falleció apenas dos semanas antes de cumplir 30 años”, señaló la institución a través de su cuenta en X.

Daniel Naroditsky (1995–2025) Born on 9 November 1995 in San Mateo, California, Daniel Naroditsky became a prominent Grandmaster, author, coach and streamer whose influence extended far beyond the chessboard. He died just two weeks before his 30th birthday. Chess entered his… pic.twitter.com/Dhwob6sB4J — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 21, 2025

Naroditsky se introdujo en el mundo del ajedrez a los seis años, cuando su hermano mayor le enseñó varios juegos de mesa durante una fiesta. En 2007 obtuvo el título de Maestro FIDE y ganó la categoría sub-12 del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez. Más tarde, en 2013, se coronó como campeón juvenil de Estados Unidos, año en que también alcanzó el título de Gran Maestro.

Más allá de las competencias

Además de su carrera competitiva, Naroditsky se destacó como comentarista y creador de contenido, conduciendo populares canales de Twitch y YouTube, donde era reconocido por su capacidad para explicar el ajedrez con calma y sencillez a jugadores de todos los niveles.

Las muestras de pesar llegaron desde todo el mundo ajedrecístico. El gran maestro neerlandés Benjamin Bok escribió en X: “Todavía no puedo creerlo ni quiero creerlo. Siempre fue un privilegio jugar, entrenar y comentar con él, pero sobre todo, poder llamarlo mi amigo.”

Por su parte, el prodigio indio Rameshbabu Praggnanandhaa expresó: “Me cuesta creer que ya no lo veré. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos.”

I still can’t believe it and don’t want to believe it. It was always a privilege to play, train, and commentate with Danya, but above all, to call him my friend. I have known him since the World U12 Championship in 2007 where he won the gold medal. My sincere condolences to his… pic.twitter.com/TH8YYKaXol — Benjamin Bok (@GMBenjaminBok) October 21, 2025

En una entrevista con The New York Times en 2022, Naroditsky dejó una frase que hoy muchos recuerdan como parte de su legado y su visión sobre la vida:

“Al final de la partida, tanto el rey como el peón van a la misma caja.”