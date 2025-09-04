Estrenan tráiler de la versión 2026 de Cumbres Borrascosas, con Margot Robbie y Jacob Elordi

La nueva adaptación del clásico literario de Emily Brontë se estrenará el 14 de febrero de 2026 en Reino Unido.

Ya está aquí el primer adelanto de la última adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas (Wuthering Heights), el clásico literario de 1847.

Bajo la dirección de Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn), la producción se basa en la célebre novela del siglo XIX que narra la destructiva y obsesiva relación entre Catherine Earnshaw (interpretada por Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi), un joven huérfano criado en la finca familiar.

Además del amor tormentoso, la trama aborda la división de clases y los vínculos entre las familias Earnshaw y Linton, dos linajes de terratenientes en Yorkshire, Inglaterra.

La banda sonora contará con canciones originales de Charli XCX y una partitura de Anthony Willis.

En cuanto al elenco, Jacob Elordi destacó en abril pasado que la película es “un romance increíble, un verdadero épico, visualmente hermoso. El guion es hermoso, los trajes son increíbles”, agregando que “las actuaciones de todos son sobrecogedoras”.

La controversia por la elección de los actores

Sin embargo, la elección de Elordi como Heathcliff ha generado críticas, ya que en la novela el personaje se describe con piel oscura.

La polémica tampoco ha dejado exenta a su coprotagonista. Robbie actualmente tiene 35 años, mientras la vida de su personaje, Catherine, es narrada en plena adolescencia, siguiendo sus aventuras y desventuras hasta los 18 años.

Por su parte, la directora de casting del filme, Kharmel Cochrane, defendió la decisión afirmando a Deadline: “No necesitas ser exacto. Es solo un libro. No está basado en la vida real. Es todo arte”.

La película será la tercera adaptación cinematográfica de la obra, tras las versiones de 1939 y 2011.

Su estreno en los cines, en tanto, está programado para el 14 de febrero de 2026 en Reino Unido.

Mira el tráiler de Cumbres Borrascosas aquí